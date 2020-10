Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh est parti ce matin combattre au front

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh part combattre au front de l’Artsakh a-t-il indiqué sur sa page facebook ce matin. « Afin d’apporter ma contribution dans les combats au front » a affirmé le président de l’Artsakh. « Chers soldats, les combats font rage avec une intensivité variable sur toute la frontière entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan. Les habitations civiles sont bombardées, y compris à Stepanakert. La nation et la patrie sont en danger, sont menacées ces terres libérées au pris du sang de nos héros Arméniens, est menacée notre honneur de vivre libres. En conséquence avec les forces spéciales actuellement je part au front pour apporter ma contribution, car je serai plus utile au front qu’à l’arrière de ce front » a indiqué le président de l’Artsakh. Il a demandé au peuple arménien de lutter debout pour sauver la patrie menacée.

Krikor Amirzayan