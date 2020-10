Dubrovnik (AFP) - Le chef de la diplomatie américaine

Mike Pompeo a appelé vendredi les « tierces parties » à rester à l’écart du

conflit au Nagorny Karabakh, exprimant l’espoir que les informations sur la

présence de « jihadistes syriens » en Azerbaïdjan soient infondées.

Les combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais pour le Nagorny Karabakh,

région azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens et qui a fait

sécession à la chute de l’URSS, faisaient rage vendredi, avec des frappes

azerbaïdjanaises sur la principale ville de la région indépendantiste.

La France a accusé la Turquie d’envenimer la situation en envoyant, selon

elle, des « jihadistes » de Syrie combattre avec les Azerbaïdjanais.

"Vous devriez demander au président (turc Recep Tayyip) Erdogan pourquoi il

prendrait une telle décision", a déclaré Mike Pompeo aux journalistes dans

l’avion qui l’emmenait vers les Etats-Unis après son départ de Croatie,

dernière étape d’une mini tournée européenne.

Evoquant les « informations » sur l’envoi en Azerbaïdjan de "combattants

syriens« , il a déclaré : »J’espère que ce n’est pas le cas".

Le président français Emmanuel Macron affirme que 300 combattants

« jihadistes » ont quitté la Syrie pour rejoindre l’Azerbaïdjan en passant par

la Turquie, une « ligne rouge » selon lui.

"Nous avons appelé tout le monde à rester en dehors de ça, hormis le fait

d’appeler au cessez-le-feu« et de dire que le »dialogue« doit représenter la »méthodologie pour rétablir l’ordre, rétablir la paix", a poursuivi le chef de

la diplomatie américaine.

En cas « d’internationalisation » d’un conflit, avec des "parties tierces qui

apportent des munitions, des systèmes d’armes, même juste des conseillers et

des alliés, on augmente la complexité, on augmente le risque de perdre des

vies« , a-t-il ajouté. »Nous avons certainement communiqué ce message à la fois aux dirigeants

azerbaïdjanais et arméniens, et également aux Turcs".

Au début des années 1990, la sécession du Nagorny Karabakh avait entraîné

une guerre qui fait 30.000 morts. Le front était quasi-gelé depuis, malgré

des heurts réguliers, notamment en 2016.

Des combats meurtriers ont repris dimanche. L’Azerbaïdjan a juré de

poursuivre ses opérations jusqu’à la reconquête du territoire ou au "retrait

total" des Arméniens.

Erevan a amorcé pour sa part amorcé une ouverture, se disant prêt à

« s’engager » avec les trois pays chargés de la médiation, France, Etats-Unis et

Russie, pour « rétablir un cessez-le-feu ».