Mises à jour d’Artsakh : Stepanakert voit les frappes les plus violentes à ce jour

Vendredi, le sixième jour après que les forces armées azerbaïdjanaises aient lancé une vaste offensive en Artsakh, la capitale Stepanakert a subi les bombardements les plus violents depuis la fin de la première guerre du Karabagh. Selon les rapports officiels, le bâtiment des services d’urgence d’Artsakh a été visé. Dix employés ont été blessés et le bâtiment a été endommagé. L’Ombudsman d’Artsakh a tweeté qu’il s’agissait de la frappe la plus lourde contre Stepanakert à ce jour. Plus tard dans la soirée, la capitale a de nouveau été attaquée avec des missiles lourds. La ville méridionale de Hadrut a également été touchée deux fois par un lance-missiles multiples Smerch, un système d’armes sophistiqué. Une camionnette transportant un groupe de journalistes internationaux et locaux a été la cible de coups de feu, personne n’a été blessé et un certain nombre de restrictions sont entrées en vigueur concernant la circulation des personnes et des véhicules vers la République d’Artsakh.

Tard dans la nuit d’hier, un drone de reconnaissance azerbaïdjanais a été abattu par les forces armées arméniennes dans la région de Kotayk en République d’Arménie, marquant une grave escalade de la situation. En fait, hier, sept drones azerbaïdjanais, violant l’espace aérien arménien, ont été abattus.

Voici un récapitulatif complet des événements

8 h 30 : porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan : vers 7 h 55, des unités de défense aérienne des forces armées arméniennes ont abattu un avion azerbaïdjanais et un drone « dans la direction nord-est de l’Artsakh ». Les combats se poursuivent le long de la frontière de l’Artsakh. Les tentatives des forces azerbaïdjanaises de percer les lignes de défense des troupes arméniennes dans différentes sections ont échoué.

Le commandant adjoint déclare que 55 militaires arméniens ont été tués au combat

10h : Artur Sargsyan, commandant adjoint de l’armée de défense d’Artsakh, lors d’un point de presse, a déclaré qu’ils avaient trouvé un émetteur radio de fabrication israélienne sur le corps d’un officier azerbaïdjanais tué. Sargsyan a déclaré qu’après avoir examiné l’émetteur, ils ont découvert que les instructions par la radio étaient communiquées en arabe. Il a déclaré que la partie azerbaïdjanaise avait subi d’importantes pertes humaines et matérielles, notamment 830 militaires, une division d’artillerie, 39 véhicules blindés, quatre SU-25, 17 drones et deux hélicoptères Mi-24. Sargsyan a déclaré que 55 militaires de l’armée de défense arménienne ont été tués au cours des batailles, portant le nombre total de morts arméniens à 158 avec un grand nombre de militaires blessés ; le nombre exact est maintenant en cours de détermination. Parlant de l’échange de corps,Sargsyan a noté qu’un cessez-le-feu relatif est nécessaire pour que cela se produise.

Déclaration du ministère arménien des Affaires étrangères

11 h 15 : Le ministère arménien des Affaires étrangères a publié une déclaration concernant l’appel conjoint des dirigeants des pays coprésidents du Groupe de l’OSCE à Minsk :

« Nous nous félicitons du fait que les coprésidents du Groupe de Minsk au niveau de leurs dirigeants aient réagi au recours à la force dans la zone de conflit du Haut-Karabakh par une condamnation ferme.

« L’Arménie a constamment rejeté et condamné la menace ou le recours à la force par l’Azerbaïdjan et l’implication directe de la Turquie dans les hostilités contre l’Arménie et le Haut-Karabakh. Les actions conjointes agressives de l’Azerbaïdjan et de la Turquie et l’utilisation de combattants terroristes étrangers ont sapé la sécurité et la paix régionales, augmentant considérablement les risques d’une guerre à part entière. Cette agression contre le Haut-Karabakh doit cesser immédiatement.

« L’Arménie reste attachée à la résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Alors que cette agression contre le Haut-Karabakh continuera de recevoir notre réponse ferme et résolue, nous sommes prêts à nous engager avec les pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour rétablir un régime de cessez-le-feu basé sur les accords de 1994-1995.

11 h 51 : Selon Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense, la ville de Hadrut a été touchée par un lance-roquettes lourd azerbaïdjanais, Smerch. Il y a des blessés civils.

12h30 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié les noms de 55 soldats arméniens supplémentaires tués au combat.

Galstyan Sevak, né. 1986

Petrosyan Edvard, né. 1991

Gharibyan Tigran, né. 2000

Sadoyan Mekhak, né. 2000

Abrahamyan Arshak, né. 1978

Hayrapetyan Karen, né. 1997

Galstyan Edgar, né. 1999

Baghdasaryan Khachik, né. 1987

Hovhannisyan Vahram, né en 1978

Khachatryan Vahram, né. 1988

Avanesyan Semyon, né. 1984

Stepanyan Grigor, né. 1994

Hovhannisyan Edgar, né. 1988

Minasyan Avetik, né. 1974

Chilingaryan Artsrun, né. 1985

Harutyunyan Arsen, né. 2001

Voskanyan Lyova, né. 1987

Chagharyan Narek, né. 1991

Chobanyan Yura, né. 2001

Manukyan Arsham, né. 2001

Khachatryan Emil, né. 2002

Harutyunyan Patvakan, né. 2001

Bakunts Vahe, né. 2001

Hovhannisyan Aghvan, né. 2000

Harutyunyan Harutyun, né. 1991

Azaryan Hrant, né. 1997

Sergoyan Koryun, né. 1979

Avetisyan Slavik, né. 1980

Ghazaryan Davit, né. 1989

Gevorgyan Arshak, né. 1990

Mkrtchyan Vahe, né. 2001

Abrahamyan Seryoja, né. 2001

Muradyan Arsen, né. 2001

Ivanyan Davit, né. 2001

Hovsepyan Karen, né. 2000

Najaryan Aram, né. 1996

Movsisyan Vigen, né. 2000

Torosyan Serob, né. 2001

Varunts Erik, né. 2000

Danielyan Grisha, né. 2000

Alaverdyan Harut, b. 2001

Hambardzumyan Davit, b. 2001

Avetisyan Davit, né. 1987

Beglaryan Artashes, né. 1982

Bejanyan Robert, né. 1975

Sahakyan Roman, né. 1986

Melkumyan Vigen, né. 1987

Asriyan Artur, né. 1999

Avetisyan Levon, né. 2001

Badalyan Vyacheslav, né. 1998

Hovhannisyan Gagik, né. 2000

Palikyan Arkadi, né. 2001

Bulghadaryan Arman, né. 2001

Sahakyan Hovik, né. 2001

Movsesyan Vigen, né. 1977

12h45 : Le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a déclaré qu’à 12h15, les unités de défense aérienne arménienne ont abattu un avion azerbaïdjanais dans la région sud-est de l’Artsakh et entre 12h07 et 12h10 deux drones dans la direction nord. Les batailles se poursuivent dans différentes parties du front, les effectifs et les véhicules blindés de l’adversaire, en particulier les chars, ont été détruits.

13h20 : Selon l’Infocentre Artsakh, il y a eu une deuxième attaque de missiles Smerch sur Hadrut en Artsakh par les forces azerbaïdjanaises. Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a déclaré qu’il y avait cinq blessés.

Stepanakert bombardé par les forces azerbaïdjanaises

13 h 55 : Stepanakert, la capitale de l’Artsakh, est bombardée par les forces azerbaïdjanaises. Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a déclaré que les infrastructures civiles étaient gravement endommagées et qu’il y avait des blessées. Artak Beglarian, l’Ombudsman d’Artsakh a tweeté qu’il s’agissait de la frappe la plus lourde contre Stepanakert à ce jour.

16h00 : Selon l’Infocentre unifié arménien, à la suite du bombardement de Stepanakert, la capitale de l’Artsakh, 10 travailleurs des services d’urgence d’Artsakh ont été blessés. Ils n’ont pas subi de blessures potentiellement mortelles. Le bâtiment du service de secours de Stepanakert a été endommagé, les fenêtres ont été brisées, les murs détruits, les voitures du parking ont été endommagées.

16 h 25 : Selon Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense, vers 16 heures, l’armée de défense de l’Artsakh a abattu cinq avions azerbaïdjanais et trois hélicoptères.

17h43 : Selon le centre d’information arménien unifié, une camionnette transférant un certain nombre de journalistes internationaux et locaux à Martakert a été la cible de tirs de la partie azerbaïdjanaise. Personne n’a été blessé.

18h : lors d’un point presse d’Artsakh, le recteur de l’Université médicale d’État d’Erevan, a déclaré que des médecins d’Artsakh, d’Arménie et de l’étranger fournissaient une assistance médicale professionnelle à grande échelle à la population. Il a noté que les blessures des blessés indiquent que les armes utilisées par la partie azerbaïdjanaise sont inhumaines. Selon Muradyan, la plupart des blessés ont des éclats d’obus. Il a ajouté que les bombardements et les explosions causaient non seulement des dommages physiques, mais aussi des problèmes de santé mentale. « En tant que médecin, personne qui a la plus grande mission humanitaire, je pense que les médecins du monde entier devraient élever la voix en signe de protestation et dire stop à l’agresseur. » Muradyan a souligné que l’Azerbaïdjan a lancé une offensive à un moment où le monde se bat contre le Covid. Selon le recteur, la situation restant instable,il y aura un besoin de personnel médical et de médicaments supplémentaires.

Nikol Pashinyan a une conversation téléphonique avec le président russe

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a eu une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont discuté de la situation au Haut-Karabakh et ont exprimé leurs préoccupations au sujet des opérations militaires en cours. Ils ont également exprimé des inquiétudes concernant l’implication de groupes militants étrangers du Moyen-Orient. Le Premier ministre Pashinyan a souligné le comportement hautement déstabilisateur de la Turquie et son ingérence dans les hostilités. Vladimir Poutine a donné la priorité à l’importance de mettre fin aux hostilités et de reprendre le processus de paix, conformément à la déclaration du 1er octobre des coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk.

Restriction de mouvement de l’Arménie à l’Artsakh

À partir du 1er octobre, le service de sécurité nationale disposera de points de contrôle mobiles pour restreindre les déplacements vers l’Artsakh : seuls les personnes et les véhicules munis des documents pertinents seront autorisés à se rendre en République d’Artsakh.

Le gouvernement arménien a annoncé qu’en plus des points de contrôle, pour des raisons de sécurité en vertu de la loi martiale, un certain nombre de restrictions et d’arrangements entreront en vigueur à partir du 2 octobre.

Assurer une communication ininterrompue entre l’Arménie et l’Artsakh et minimiser les embouteillages sur les routes, la sortie de personnes et le transport de véhicules de l’Arménie à l’Artsakh, à l’exception du transport pour les besoins de l’armée de défense et du gouvernement de l’Artsakh, ainsi que dans des cas exceptionnels sur la base d’une autorisation délivrée par le gouvernement arménien sera restreinte. Pour obtenir ces permis de sortie de la République d’Arménie, vous devez demander :

a. Les particuliers doivent envoyer un e-mail à [email protected] , joindre une photocopie d’un passeport / carte d’identité et justifier le but de la visite. Les citoyens ne seront autorisés à quitter l’Arménie que dans des cas exceptionnels.

b. Les personnes morales doivent envoyer un e-mail à [email protected] , justifier le but de la visite et mentionner le numéro fiscal de l’organisation.

c. Les représentants des médias locaux doivent envoyer un e-mail à [email protected]

d. Les missions diplomatiques accréditées en République d’Arménie, les postes consulaires et les organisations internationales doivent envoyer un courrier électronique à [email protected]

e. Les représentants des médias internationaux doivent envoyer un e-mail à [email protected]

2 ․ Nous vous exhortons à vous abstenir de collecter des marchandises et de les transporter en Artsakh à travers des initiatives individuelles. Il est important de considérer que tous les produits alimentaires et non alimentaires et les médicaments ont des règles de tri, d’expiration, de sécurité et de stockage, qui ne peuvent être contrôlées que par des spécialistes appropriés. Par conséquent, tout soutien doit être fourni par l’intermédiaire des organes locaux d’autonomie, qui fourniront une liste des éléments nécessaires.

3. Un quartier général unifié dirigé par le chef d’état-major du Premier ministre Eduard Aghajanyan a été mis en place pour coordonner le processus de fourniture d’une assistance sociale et matérielle à l’Artsakh. A partir de 10 heures le 2 octobre, une hotline a été mise en place (117) qui fournira des informations sur la loi martiale dans le pays, à l’exception des questions liées au ministère de la Défense.

Pour toute demande de l’étranger, veuillez appeler le (+374) 10527000.

Déclaration du président français Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a exigé que la Turquie explique ce qu’il a dit être l’arrivée de combattants djihadistes en Azerbaïdjan - et a exhorté l’OTAN à faire face aux actions de son allié. Il a déclaré : « Une ligne rouge a été franchie, ce qui est inacceptable. J’exhorte tous les partenaires de l’OTAN à faire face au comportement d’un membre de l’OTAN. » Il a allégué que les rapports des services de renseignement avaient établi que 300 combattants syriens issus de « groupes djihadistes » de la ville syrienne d’Alep avaient traversé la ville turque de Gaziantep en route pour l’Azerbaïdjan.

« Ces combattants sont connus, suivis et identifiés », a-t-il dit, ajoutant qu’il appellerait le président turc Recep Tayyip Erdogan « dans les prochains jours ». Macron a exprimé ses inquiétudes après un sommet à Bruxelles au cours duquel les dirigeants de l’UE ont accepté de menacer la Turquie de sanctions pour son forage de gaz dans les eaux chypriotes. Mais le dirigeant français était également exaspéré par les événements du Haut-Karabakh, où il y a eu de violents combats entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises.

Déclaration du CICR concernant la violence contre les civils

Alors que la récente escalade du conflit du Haut-Karabakh s’aggrave, les civils sont les plus touchés par la montée de la violence, a déclaré vendredi le Comité international de la Croix-Rouge.

Des morts et des blessés parmi les civils, y compris des enfants, ont été signalés des deux côtés de la ligne de contact et en Arménie.

« Depuis le début de l’escalade, le CICR a fourni des fournitures médicales d’urgence aux hôpitaux et des sacs mortuaires au bureau médico-légal du Haut-Karabakh. Nous essayons actuellement d’évaluer les besoins en matière de santé et autres besoins humanitaires, y compris la situation de ceux qui ont quitté leur domicile. Notre capacité à nous déplacer sur le terrain est limitée en raison de l’intensité des combats et de la volatilité de la situation », a déclaré Bertrand Lamon, chef de la mission du CICR au Haut-Karabakh.

« Nous constatons déjà le terrible impact de cette escalade sur les civils. Le CICR est prêt à apporter son aide en cas de besoin, lorsque les conditions le permettent, notamment en soutenant les sections locales du Croissant-Rouge azerbaïdjanais qui travaillent dans la communauté », a déclaré Gerardo Moloeznik, chef de la sous-délégation à Barda, Azerbaïdjan.

Le CICR a reçu des informations faisant état de personnes qui tentaient de se mettre en sécurité avec leurs familles. De nombreuses autres familles, y compris des bébés et de jeunes enfants, passent des jours et des nuits à s’abriter dans les sous-sols non chauffés de leurs immeubles, essayant d’échapper à la violence.

On signale également que des centaines de maisons et d’infrastructures civiles telles que des écoles et des hôpitaux ont été détruites par l’artillerie lourde et où des bâtiments ont été endommagés, les gens sont exposés aux dangers des munitions non explosées.

Ce nouveau bouleversement survient au début de l’hiver, avec les enfants à quelques semaines de leur rentrée scolaire et lorsque les gens essaient déjà de se protéger et de protéger leur famille contre les effets de la pandémie de coronavirus.

« Les gens ont été en contact avec le CICR, terrifiés pour eux-mêmes et leurs familles et sans savoir où aller ni quoi faire pour rester en sécurité. Ils sont pris entre deux feux et craignent profondément pour leur sécurité et leur avenir. Nous nous engageons à aider tous ceux qui ressentent l’impact de cette escalade de la violence. Nous appelons les parties à protéger les civils et les infrastructures et services essentiels dont ils ont besoin pour survivre, et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire », a déclaré Martin Schüepp, directeur régional du CICR Eurasie à Genève.

Le CICR est extrêmement préoccupé par le fait que les troubles et les déplacements actuels risquent d’entraîner une recrudescence des cas de COVID-19 en raison du fait que des personnes se réfugient dans des abris pendant des heures ou sont hébergées dans des bâtiments communaux ou des lieux mal équipés.

De plus, cette escalade aura des conséquences néfastes sur la santé mentale de la population, qui vit déjà avec l’impact de ce conflit depuis près de 30 ans, et est maintenant également inquiète pour sa santé et son avenir en raison de la pandémie COVID-19.

Le CICR est présent dans la région depuis 1992 et mène des actions humanitaires liées au conflit du Haut-Karabakh. Par l’intermédiaire des délégations à Bakou et à Erevan et de la mission au Haut-Karabakh, le CICR soutient les communautés vivant le long de la ligne de contact et de la frontière internationale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le CICR s’emploie également à clarifier le sort des personnes disparues et à aider leurs familles, visite les détenus et agit en tant qu’intermédiaire neutre pour faciliter le transfert et le rapatriement des personnes libérées ou le retour des corps des soldats décédés.

Nous collaborons étroitement avec la Croix-Rouge arménienne et le Croissant-Rouge azerbaïdjanais, en coordonnant les activités visant à aider les personnes touchées par le conflit du Haut-Karabakh dans la région.

