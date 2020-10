Plus de la moitié des soldats de l’Azerbaïdjan tués au front de l’Artsakh seraient issus des minorité Talish et autres minorités qui peuplent le pays

L’Azerbaïdjan fait la guerre par l’intermédiaire des peuples non azéris de la région a indiqué le journaliste Talish Zabil Makerramov dans une interview accordée à Yerkir.am. Selon le journaliste 50 % des soldats de l’Azerbaïdjan tués dans le conflit contre l’Artsakh sont de la minorité Talish, un peuple originaire de cette région du Sud-Caucase et qui vivaient depuis de nombreux siècles sur ces terres qui prit le nom d’Azerbaïdjan seulement au début du 20e siècle…

Zabil Makerramov affirme qu’en plus des 50% de Talish dans les rangs des soldats tués, il y a également des Lezguis (Lezguiens), Tat et autres minorités. En conséquence plus de 50% des soldats azéris tués au front de l’Artsakh ne sont pas de souche azérie mais appartiennent aux minorités importantes qui peuples l’Azerbaïdjan. Des minorités qui sont davantage envoyés au front que les azéris…

« Avec nous ils veulent régler des choses qu’ils doivent faire eux-mêmes » dit le journaliste Talish à l’adresse de Bakou. Ainsi ces minorités partes au front et meurent pour un conflit qui n’est pas le leur. Selon Zabil Makerramov, en envoyant au front les soldats issus des minorités nationales, l’Azerbaïdjan règle également sa question des minorités par leur élimination…

Mais le nombre important de membres de ces minorités tués au front arméno-azéri de l’Artsakh pourrait bien créer en Azerbaïdjan -après sa défaite- une crise de grande ampleur dans le pays. La partition du territoire de l’Azerbaïdjan ne serait alors pas exclue.

Krikor Amirzayan