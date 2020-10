L’UDI condamne l’offensive de l’Azerbaïdjan contre la République de l’Artsakh et appelle à la reprise sans délai des négociations de paix dans le cadre du groupe de Minsk

L’UDI condamne avec la plus grande fermeté l’offensive des troupes azerbaïdjanaises dans la région du Haut-Karabakh et dénonce avec la plus vive indignation le bombardement de civils, des villages frontaliers et de la capitale Stepanakert, notamment à l’aide de drones-tueurs, en violation de toutes les règles du droit international.

Elle dénonce également la participation de militaires turcs, secondés par des centaines de mercenaires de la région d’Idlib et envoyés dans la zone du conflit par le gouvernement d’Ankara.

Après la dislocation de l’URSS, la population de cette région, placée sous le giron de l’Azerbaïdjan par Staline, s’est démocratiquement prononcée pour l’indépendance en septembre 1991 par un référendum populaire, en vertu du principe d’autodétermination. Cette république constitue aujourd’hui un modèle de démocratie dans cette région du Caucase.

Depuis 1991, l’Azerbaïdjan conteste cette volonté d’indépendance majoritaire dans la population par des agressions militaires répétées, notamment en 2016 et en juillet 2020.

L’UDI appelle les pays membres du Groupe de Minsk, la France, les États-Unis et la Russie à imposer à l’Azerbaïdjan un retour au dialogue et appelle l’ONU et les instances de l’Union européenne à mettre tout en œuvre pour faire respecter le cessez-le-feu signé en 1994.