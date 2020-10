L’aide financière au profit de l’Artsakh dépasse les 19 millions de dollars en quelques jours

Le bilan des sommes offertes en dons pour la République de l’Artsakh dépasse les 19 millions de dollars a affirmé Grigori Martirosyan le ministre d’Etat et le responsable des opérations d’urgence de l’Artsakh. Il tenait vendredi 2 octobre une conférence de presse à Stepanakert. « Ces derniers jours nos nombreux compatriotes ont apporté une aide de grande envergure à l’Artsakh, cette aide, comme vous le savez, et même l’aide financière. Actuellement les sommes réunis en aides est de 19 millions de dollars et elle continue de s’accroitre » dit Grigori Martirosyan. Il a également informé que l’Artsakh recevait ces derniers jours une aide très importante également en biens.

Krikor Amirzayan