Conflit Azerbaïdjan-Arménie : Mkhitaryan réclame l’aide de la communauté internationale

Henrikh Mkhitaryan a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux afin de prendre position sur le conflit qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie depuis le week-end dernier dans le Haut-Karabagh. Le milieu de terrain arménien de l’AS Rome condamne les violences et appelle à une aide extérieure pour mettre fin aux combats.

Particulièrement inquiet, Henrikh Mkhitaryan a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux. En demandant une aide extérieure pour mettre fin aux tirs d’artillerie et aux bombardements. « De sérieux affrontements militaires se poursuivent contre le Haut-Karabakh, il y a de nombreuses victimes des deux côtés, écrit le milieu de terrain arménien de l’AS Rome. L’attaque azerbaïdjanaise qui a débuté le 27 septembre au matin contre la population civile est vivement condamnable. Il est urgent et vital de mettre fin immédiatement à cette violence et à ce crime contre l’humanité. La Turquie doit mettre un terme à tout soutien à cette offensive, y compris le recrutement de combattants terroristes étrangers pour attaquer les Arméniens. J’appelle la communauté internationale, les alliés pour une intervention urgente afin d’éviter un nouveau génocide. »

Le joueur de 31 ans, natif d’Erevan, s’était déjà positionné lorsque le conflit a éclaté dimanche. « Nous avons le droit inaliénable de vivre dans notre patrie sans menace existentielle. Nos enfants ont le droit de vivre en paix plutôt que de se cacher dans des abris. Je suis toujours aux côtés de ma nation », avait posté l’ancien joueur d’Arsenal et Dortmund.