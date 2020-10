Sur l’ordre de Sa Sainteté Karekine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, samedi 3 octobre à 18 h 00 (heure d’Erevan), un office d’Action de Grâce et de soutien à l’Artsakh et à ses défenseurs aura lieu dans tous les monastères et églises d’Arménie ainsi que dans les diocèses de la diaspora.

Le Saint -Siège d’Etchmiadzine invite tous les Arméniens à se joindre à ce temps de prière.