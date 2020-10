54 militaires arméniens ont été tués au cours de la dernière journée

Lors des combats intensifs Artsakh-Azerbaïdjan, 54 militaires de l’armée de défense ont été tués par la partie azérie et ses mercenaires islamistes a annoncé vendredi Artur Sargsyan le vice-ministre de la Défense de la République de l’Artsakh lors d’une conférence de presse.

« Malheureusement, 54 combattants de l’armée de défense ont sacrifié leur vie dans les batailles pour la défense de la patrie. Le nombre de blessés est toujours en cours de détermination ", a déclaré Artur Sargsyan.

Les pertes totales en hommes de l’Armée arménienne depuis le 27 septembre s’établit à 157 soldats tués.

Hier selon le ministère arménien de la Défense le nombre de tués au rang de l’armée azérie était de 1 280 (un chiffre qui a augmenté depuis hier et devrait s’établir à plus de 1 500) et 2 700 blessés. L’ennemi a perdu 95 drones, 6 avions de chasse, 12 hélicoptères, et 181 blindés, en plus de plusieurs postes de tirs de missiles Smertch.