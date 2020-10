Ottawa promet d’arrêter l’exportation d’armes en Turquie s’il y a des violations

Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, se dit prêt à suspendre les permis d’exportations militaires accordés à la Turquie, alliée de l’OTAN, si une enquête détermine que la technologie canadienne entraîne des violations des droits de la personne.

Le ministre Champagne a pris cet engagement dans une interview avec La Presse canadienne alors que la Turquie fait face à des allégations selon lesquelles elle serait impliquée dans la reprise des combats de cette semaine entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le ministre répondait ainsi aux appels d’organismes, de Canadiens arméniens et des néo-démocrates pour suspendre l’exportation de capteurs électro-optiques fabriqués par une société de Burlington, en Ontario, qui seraient utilisés dans des drones d’attaque turcs.

La Turquie, membre de l’OTAN avec le Canada, a déclaré qu’elle soutenait l’Azerbaïdjan dans la reprise des combats avec l’Arménie qui ont éclaté dimanche dans le Haut-Karabakh, une région séparatiste du Caucase du Sud.

L’Arménie a accusé la Turquie de redéployer des combattants de Syrie et des avions de combat F-16 pour soutenir les forces azerbaïdjanaises, mais la Turquie a nié avoir envoyé des personnes ou des armes dans le conflit.

Le ministre Champagne et son homologue britannique, Dominic Raab, ont exprimé leur inquiétude face à l’action militaire à grande échelle entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les appellent à négocier pacifiquement par le biais de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Capteur électro-optique de L3Harris WESCAM

L’ONG canadienne Project Ploughshares a publié un rapport qui allègue que la Turquie utilise de plus en plus un capteur électro-optique fabriqué par L3Harris WESCAM, une filiale canadienne de la société américaine L3Harris, et que cette utilisation présente un risque substantiel de violations des droits de la personne.

Le ministre Champagne a précisé qu’il était prêt à « suspendre ou annuler tout permis » qui aurait été mal utilisé.

François-Philippe Champagne a déclaré qu’il s’était engagé à « respecter les normes les plus élevées » lors de l’examen des demandes de permis d’exportation des entreprises, y compris l’engagement du Canada envers le Traité sur le commerce des armes des Nations unies.

« J’ai discuté avec les différents groupes d’intérêt qui ont soulevé ces questions, et je prends leurs préoccupations au sérieux », a-t-il déclaré.