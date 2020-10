L’Azerbaïdjan a perdu aujourd’hui 540 soldats, 45 chars, 6 chasseurs, 3 hélicoptères et 6 drones

Ce soir à 21 heures à Erévan le représentant du ministère arménien de la Défense, Ardzroun Hovhannisyan qui était en Artsakh durant la journée a fait le point des combats et de la situation de la journée. Il a affirmé qu’au cours de la journée 540 soldats Azéris ont trouvé la mort lors des combats. L’ennemi a par ailleurs 700 blessés supplémentaires au cours de la journée. 45 blindés azéris furent détruits par les Arméniens et 6 avions de chasse de l’Azerbaïdjan. Une grande partie de ces appareils furent détruits au sol. L’Armée arménienne a également abattu aujourd’hui 3 hélicoptères azéris et 6 drones.