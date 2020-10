Le drapeau arménien sur le fronton de l’hôtel de ville de Sarcelles

Ce jour, à 17h15, un drapeau de l’Arménie a été hissé sur le fronton de l’hôtel de ville de Sarcelles. Et ce alors que la ville a par ailleurs débloqué une aide de 5000€ pour le Fonds arménien de France.

Un engagement supplémentaire de la part du maire Pierre Haddad, qui avait déjà réagi dès le weekend dernier :

"Le dimanche 27 septembre 2020, les forces azerbaïdjanaises ont lancé, à l’aube une grande offensive terrestre contre la République d’Artsakh.

Ces raids ont provoqué des morts parmi la population civile qui déplore par ailleurs des dizaines de blessés. Soutenu par la Turquie, le régime azéri multiplie les provocations et les agressions contre la république artshakiote. Cette agression met gravement en péril la sécurité et la stabilité régionales.

La France, membre du groupe de Minsk avec les Etats-Unis et la Russie, a appelé à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise du dialogue.

La ville de Sarcelles, liée par une amitié réciproque et inaltérable avec Martakert, ville sœur avec laquelle elle a signé en 2015 une charte d’amitié et de coopération, condamne avec détermination, force et fermeté cette énième violation des droits du Haut-Karabagh.

En tant que maire de cette ville qui honore chaque année le triste souvenir du génocide de 1915, j’appelle le gouvernement français à redoubler de vigilance contre les assauts incessants de l’Azerbaïdjan et appelle l’ONU à tout mettre en œuvre pour permettre à l’Artsakh de vivre dans la paix et la sécurité avec la garantie d’une reconnaissance internationale.

Sarcelles se tient fraternellement aux côtés de l’Artsakh et plus particulièrement de Martakert et de ses habitants."