Karen Khachanov, au 3e tour de Roland Garros, adresse un message aux Arméniens

L’Arméno-Russe Karen Khachanov, beaucoup trop inconstant, a eu du mal à éliminer le Tchèque Jiri Vesely en 4 sets (6-1, 6-7 [4], 7-6 [7], 7-6 [2]), lors de son second tour à Roland Garros. Le Russe de 24 ans, quart-finaliste au tournoi de Grand Chelem parisien l’an dernier, a souffert pour accéder au 3e tour lors duquel il affrontera le Chilien Cristian Garin.

Il devra montrer un bien meilleur jeu s’il veut égaler son exploit de 2019, notamment au service. Même s’il affiche 83 % de points gagnés sur son premier service, Karen Khachanov a quand même commis 10 doubles fautes et 42 fautes directes. Rien à voir avec l’aisance qui lui avait permis en 2018 de remporter le Master 1000 de Bercy. Son entame de match, face à un joueur aussi grand que lui (1,98m), laissait pourtant imaginer une promenade de santé : vainqueur 6-1 du 1er set, il menait 5-2 dans le 2e avec son service à suivre. Mais la machine s’est sérieusement enrayée et Karen Khachanov a fini par abandonner la manche au tie-break. En confiance, Vesely poussait son adversaire à la faute et menait à son tour la danse dans le 3e set (5-2)... jusqu’à ce que le Russe se remette la tête à peu près à l’endroit pour ponctuer ce deuxième tour sur deux nouveaux tie-breaks.

S’il joue bien sous les couleurs russes, le tennisman a malgré tout tenu à se rappeler ses racines et montrer son soutien aux Arméniens concernant la situation actuelle en Artsakh, via un Tweet : « Bien que je sois né en Russie, je dis toujours que j’ai des racines arméniennes. Cela fait mal au plus profond de mon âme de regarder ce qui se passe dans le pays, que j’aime beaucoup. Des gens innocents et même des enfants meurent ! Stop à la guerre. L’ARMÉNIE VEUT LA PAIX »

Despite the fact that I was born in Russia, I always say that I have Armenian roots. It hurts to the depths of my soul to look at what is happening in the country, which I love very much.Innocent people and even children are dying !

Stop the war. ARMENIA WANTS PEACE🙏🏻🇦🇲 #NoWar pic.twitter.com/XlNCQzAfkF

— Karen Khachanov (@karenkhachanov) October 1, 2020