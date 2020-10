L’appel de Zareh Sinanyan Haut Commissaire à la diaspora

Nouvelles d’Arménie Magazine : L’agression azerbaïdjanaise a modifié la nature de nos activités et de nos priorités. Une mobilisation pan-arménienne est en cours. Qu’a-t-elle changé dans l’agenda du Haut-Commissariat aux affaires pour la diaspora que vous dirigez ?

Zareh Sinanyan : Notre bureau, comme toutes nos administrations, comme la nation arménienne toute entière, s’est engagé pour vaincre cette guerre. Les Arméniens de la diaspora sont très inquiets, et souhaitent se rendre utiles à la patrie. Pendant les deux dernières guerres, j’étais moi-même au sein de la diaspora, et je sais combien le sentiment d’inutilité est lourd à porter. Aujourd’hui nous canalisons les initiatives des communautés et des particuliers, en indiquant ce dont la patrie a vraiment besoin, et comment ils peuvent lui rendre service de la façon la plus efficace.

Tout Arménien a le droit moral de défendre sa patrie historique. Aucun état ne peut le priver de ce droit. Dans certains pays, un grand nombre de volontaires se sont inscrits pour aller au front, de façon totalement spontanée. Il faut coordonner les intentions de ces personnes et éviter une situation chaotique. En ce moment même, la diaspora est très active et ce principalement dans la collecte de moyens financiers par l’intermédiaire du Fonds Arménien. Cela demande un effort considérable, parce que, tout comme en 2016, les donateurs, individuels et institutionnels sont nombreux, les fonds sont récoltés mais il n’est pas évident de savoir pour quelles finalités ils sont utilisés. Ces fonds doivent être bien canalisés. Nous disposons de moyens limités et les utiliser de façon imprécise serait un gaspillage. Nous nous employons à faire affluer l’ensemble de ces montants vers le Fonds Arménien « Hayastan Himnadram ».

NAM : On peut commettre des erreurs dans un contexte d’urgence et d’émotion. Dans quelle direction devraient œuvrer les communautés de la diaspora, pour que le rassemblement soit efficace ?

Z.S. : Dans un élan de solidarité, les gens se procurent toutes sortes de matériel en espérant l’envoyer en Arménie. Souvent ils achètent des biens dont l’envoi en Arménie n’a aucun sens, par exemple de l’eau, de la nourriture, etc. L’Arménie ne manque pas d’eau ni de nourriture. Avec ces mêmes montants, il est possible d’en acheter 2 à 3 fois de plus, en Arménie. Je lance un appel à nos compatriotes à ne plus envoyer d’eau ni de nourriture ; cela crée davantage de charge pour le gouvernement, déjà submergé, de les dédouaner, de les trier et distribuer. La chose la plus intelligente pour gagner cette guerre est la collecte de fonds ; et uniquement par l’intermédiaire du Fonds « Hayastan ». Nous travaillons 24 heures sur 24, d’abord pour expliquer à nos compatriotes à quel point le moment est grave, pour qu’ils comprennent que ceci n’est pas une offensive comme les autres, ni une guerre de courte durée. Il s’agit là de cette grande guerre dont nous savions qu’un jour elle se produirait. Et ce n’est pas l’Azerbaïdjan qui l’a incitée. Notre ennemi est et a toujours été la Turquie, qui n’a jamais renoncé à ses objectifs de destruction des Arméniens et qu’aujourd’hui a mis en œuvre la énième démarche de ce plan.

NAM : Vous faites des parallèles avec le génocide de 1915.

Z.S. : Oui. Au début du 20e siècle, ils nous ont privés d’une grande partie de notre territoire. Ils ont même arraché des portions de l’Arménie orientale. Ils nous ont pris le Nakhitchevan et l’Artsakh. Au cours des 100 ans qui ont suivi, nous avons réussi à libérer l’Artsakh ; et aujourd’hui la Turquie, devenue un Etat puissant avec ses visées impérialistes veut, à nouveau, nous en priver. Nous ne permettrons pas que le génocide se répète. Nous infligerons une sérieuse punition à l’ennemi et nous vaincrons. Cependant, pour que cela se fasse avec de moindres pertes et dans un délai le plus bref, il faut que nous soyons unis, et l’aide de la diaspora nous est indispensable. Car nous n’avons personne d’autre. Nous avons notre unité, notre force et la conviction que nous devons vaincre.

NAM : Pourquoi les réactions internationales sont-elles à ce point réservées ?

Z.S. : Les grandes puissances ont leurs propres problèmes. Je n’y vois rien de nouveau. Elles ont été réservées pendant les jours les plus effroyables de notre histoire. Beaucoup ont participé à notre extermination, à commencer par l’Angleterre civilisée, jusqu’à l’Allemagne nazie. Si croyons un seul instant que notre salut dépendra de l’intervention des super-puissances, alors nous n’avons retenu aucune leçon de l’histoire.

Le comportement immoral de la Turquie commence à entraîner peur et inquiétude auprès d’un certain nombre d’Etats. Je pense qu’il y aura une intervention non pas tant pour nous aider mais plutôt pour sanctionner la Turquie.

NAM. : Hier, des journalistes français ont été blessés à Martuni sous les tirs des forces azéries. Cette preuve changera peut-être le ton et le contenu des réactions internationales ? Cela doit être désormais évident pour tous que l’Azerbaïdjan agresse et bombarde des localités habitées par des civiles pacifiques.

Z.S. Depuis le début des opérations militaires, les choses ont changé. Le premier jour, la presse internationale publiait des informations insensées, en se demandant laquelle des deux parties avait attaqué la première, en mettant l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur un même plan. Personne ne croyait que la Turquie participait à cette guerre, qu’elle avait dépêché des mercenaires syriens contre l’Artsakh. Désormais les doutes sont levés. Ce qui est arrivé aux journalistes du Monde prouve que la réalité présentée par l’Arménie n’est pas biaisée, et que les localités habitées par la population civile sont bien soumises aux bombardements. C’est un signal qui doit obliger le monde civilisé à arrêter cette agression barbare turco-azérie contre l’Arménie.

NAM : Comment évaluez-vous le travail de lobbying mené par les organisations de la diaspora ?

Z.S. : Nos communautés sont assez puissantes et peuvent faire beaucoup sur ce front, pour nous aider. Dans certains pays, la communauté arménienne réussit à exercer une certaine influence sur les dirigeants politiques ; dans d’autres, elle parvient à agir sur l’opinion publique.

La France, fort heureusement, connaît bien la Turquie. La communauté arménienne de France est l’une des plus organisées et jouit d’une réputation très positive dans la société française. Elle a joué un rôle considérable au sein de la résistance, pendant la deuxième guerre mondiale. Elle mérite d’être entendue par les dirigeants politiques français et il semble que c’est bien le cas. La communauté arménienne au Québec s’est aussi mobilisée. Ces derniers jours, elle soulève la question de la vente par le Canada à l’Azerbaïdjan de composants technologiques utilisés dans les drones qui tuent nos concitoyens. Nos compatriotes du Canada se sont mobilisés et ont réussi formidablement à mettre cette question à l’ordre du jour au cours de ces dernières 48 heures. Et nous considérons le gouvernement dirigé par Trudeau comme un gouvernement ami.

Nous sommes très enthousiasmés par le soutien de nos frères et sœurs de la diaspora. Je souhaite m’adresser à eux. Je sais que vous avez mal au cœur pour les événements qui se déroulent dans notre patrie. Je vous assure que nous vaincrons. Nous sommes prêts à faire de grands sacrifices, mais nous avons également besoin de votre aide. Je vous appelle à ne pas baisser les bras. Je vous rappelle le message du premier ministre « nous devons être prêts à tous les sacrifices, mais la victoire sera de notre côté ». Encore une fois, je vous demande d’apporter votre soutien par l’intermédiaire du Fonds Arménien « Hayastan ».

J’appelle, par ailleurs, nos compatriotes de France, à encourager les initiatives du président Macron, à le remercier et l’encourager à aller plus loin. La Turquie est aujourd’hui une menace pour le monde entier. Par ses agissements, elle déshonore l’OTAN aussi. Elle n’a pas sa place dans l’OTAN. Je pense qu’il est temps de punir la Turquie sévèrement.

Interview réalisé par G. Aghbalyan

Traduit de l’arménien par H. Kéchichian