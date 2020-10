La capitale du Karabakh frappée par des tirs, l’Arménie prête pour une médiation

ATTENTION - Ajoute situation et secouristes blessés à Stepanakert,

communiqué de la Croix Rouge, destruction d’un pont, combattants syriens tués selon l’OSDH, « préoccupation » de Poutine ///

Stepanakert, 2 oct 2020 (AFP) - Les combats entre Arméniens

et Azerbaïdjanais pour le Nagorny Karabakh faisaient rage vendredi avec des

frappes sur la capitale de la région séparatiste, Bakou répétant sa

détermination tandis qu’Erevan a entrouvert la porte d’une médiation.

Parallèlement, la France a accusé la Turquie d’envenimer la situation en

envoyant, selon elle, des « jihadistes » de Syrie combattre avec les

Azerbaïdjanais. Des accusations démenties par Ankara et Bakou.

Mais selon les décomptes de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme

(OSDH), au moins 28 combattants pro-Ankara sur 850 envoyés prêter main forte

aux troupes azerbaïdjanaises ont péri depuis le début des hostilités.

Vladimir Poutine, sans accuser lui directement la Turquie, a exprimé pour

la première fois sa « profonde préoccupation » quant à leur présence supposée au

Karabakh, lors d’un entretien avec le Premier ministre arménien Nikol

Pachinian.

Témoignant de la recrudescence des combats, Stepanakert, 50.000 habitants

environ, a été touchée par plusieurs bombardements azerbaïdjanais faisant "de

nombreux blessés parmi la population civile", selon l’Arménie, les autorités

séparatistes affirmant que dix secouristes ont notamment été blessés.

Plusieurs explosions se sont fait entendre, suivies chaque fois par les

sirènes des ambulances, selon un correspondant de l’AFP.

Dans un communiqué, la diplomatie arménienne a cependant amorcé une timide

ouverture, se disant prête à "s’engager avec les pays coprésidant le groupe de

Minsk de l’OSCE pour rétablir un cessez-le-feu", en référence au médiateur

franco-américano-russe du conflit.

Mais au sixième jour d’hostilités, Bakou signifie toujours que les

hostilités n’ont qu’une issue : le retrait arménien du Nagorny Karabakh, région

azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens et qui a fait sécession à

la chute de l’URSS.

"Si l’Arménie veut voir la fin de cette escalade, (...) l’Arménie doit

mettre fin à l’occupation", a déclaré à la presse Hikmet Hajiyev, conseiller

de la présidence azerbaïdjanaise.

Ces annonces interviennent au lendemain d’une déclaration commune des

présidents Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump appelant à la fin

des combats.

"Il n’y a pas de peur, mais de la fierté (...) Des négociations, c’est de

la foutaise, il faut une capitulation" affirme Arkadi, 66 ans, un habitant de

Stepanakert.

Dans le district de Fizouli, côté azerbaïdjanais, les enfants ont été

évacués des localités proches du front, selon un photographe de l’AFP.

Beaucoup d’hommes se sont portés volontaires pour combattre.

« Nous n’avons pas peur, on n’a pas beaucoup de blessés », soutient Anvar

Aliev, 55 ans, un chauffeur de taxi appelant à « reprendre nos terres ».

- Ecoles et hôpitaux touchés -

Les deux camps ont dénoncé des bombardements ayant touché des zones civiles.

Les séparatistes ont aussi accusé l’Azerbaïdjan d’avoir détruit un pont

reliant l’Arménie au Karabakh.

Le Comité international de la Croix Rouge s’est inquiété dans un communiqué

du sort des civils, « pris entre deux feux », relevant que de nombreuses

famille, "incluant des bébés et des jeunes enfants, passent des jours et des

nuits à s’abriter dans les sous-sols non chauffés".

Il évoque aussi "des centaines de maisons et des infrastructures civiles

comme les écoles et les hôpitaux détruits par l’artillerie lourde".

Vendredi, la porte-parole de la diplomatie arménienne a de nouveau affirmé

que « l’armée turque combat aux côtés de celle de l’Azerbaïdjan », ce que

rejettent les intéressés.

Une intervention directe turque constituerait un tournant majeur et une

internationalisation de ce conflit dans une région où de multiples puissances

sont en concurrence : Russie, Turquie, Iran, pays occidentaux...

Les deux camps ont largement ignoré les multiples appels depuis dimanche de

la communauté internationale à faire taire les armes.

La Russie, la puissance régionale, entretient des relations cordiales avec

les belligérants, deux anciennes républiques soviétiques, mais elle est plus

proche de l’Arménie qui appartient à une alliance militaire dominée par Moscou.

Le Kremlin a aussi des relations compliquées mais pragmatiques avec M.

Erdogan.

- Revendications contradictoires -

Le Nagorny Karabakh, en majorité peuplé d’Arméniens, a fait sécession de

l’Azerbaïdjan, entraînant une guerre au début des années 1990 qui avait fait

30.000 morts. Le front est quasi-gelé depuis malgré des heurts réguliers,

notamment en 2016.

Militairement, aucun des deux camps ne semble avoir pris l’avantage sur

l’autre, chacun revendiquant des succès démentis par l’autre.

Vendredi, Erevan a assuré que l’armée azerbaïdjanaise "a échoué à percer

les défenses arméniennes", tandis que Bakou disait avoir pris des positions

dans le nord et forcé les Arméniens à la retraite dans le sud.

Selon les bilans très partiels communiqués depuis dimanche, 190 personnes

sont mortes : 158 soldats séparatistes, 13 civils arméniens, et 19 civils

azerbaïdjanais. Bakou ne communique pas ses pertes militaires.

Le bilan pourrait être bien plus lourd, l’Arménie affirmant que 1.280

soldats azerbaïdjanais sont morts, quand Bakou dit avoir tué 2.300 militaires

adverses.