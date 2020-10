Hier, deux journalistes du Monde ont été blessés à Martouni.

Très rapidement, à Paris, le ministère des affaires étrangères s’est fortement mobilisé sur le plan diplomatique et humanitaire, notamment par le truchement du centre de crise du Quai d’Orsay et des ambassades à Erevan et à Bakou, pour faciliter l’évacuation des blessés. Les deux journalistes ont été transférés à l’hôpital de Stepanakert où ils ont été opérés. Ce vendredi, matin ils étaient en cours d’évacuation vers Erevan puis Paris, précise le quotidien français.

Précisions à lire sur le Monde : https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/02/deux-journalistes-du-monde-blesses-dans-le-haut-karabakh_6054475_3210.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1601623468