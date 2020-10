Caucase : un face-à-face équilibré que nul n’a intérêt à voir dégénérer , par Didier Lauras

Un face-à-face équilibré que nul n’a intérêt à voir basculer dans la guerre : les combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh risquent moins de désigner un vainqueur que de figer les positions, sous le regard prudent des puissances régionales.

- L’espace aérien arménien, le sol azéri

Les belligérants ont un point commun, relève l’Institut international des études stratégiques (IISS) : ils ont hérité leurs équipements, leur doctrine et leur savoir-faire de l’ère soviétique. Les analystes consultés par l’AFP décrivent une Arménie mieux équipée sur le plan aérien et un Azerbaïdjan (...)