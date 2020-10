Un avion de chasse azéri abattu à midi au sud-est de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan a perdu 1 750 soldats depuis dimanche

Le ministère arménien de la Défense a indiqué que les forces arméniennes de Défense ont frappé et abattu un avion de chasse azéri au sud-est de l’Artsakh aujourd’hui à 12h15. Par ailleurs dans le nord de l’Artsakh les forces arméniennes ont abattu deux drones azéris.

Le total des pertes azéries depuis le début des combats de dimanche 27 septembre s’établit à 205 chars et autres blindés, 6 chasseurs, 10 hélicoptères de combat, 109 drones, un poste de tir Smertch et 1 750 soldats.

Le tableau établi il y a une heure ne tient pas compte de l’avion azéri abattu et des drones neutralisés par l’armée arménienne peu après 12h00 (heure locale).