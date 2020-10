Erevan prêt à travailler avec des médiateurs pour un cessez-le-feu

Erevan, 2 oct 2020 (AFP) - L’Arménie s’est dite vendredi prête à travailler

avec le groupe de médiation coprésidé par la Russie, les Etats-Unis et la

France, pour mettre en place un cessez-le-feu au Nagorny Karabakh, où

s’affrontent l’Azerbaïdjan et des séparatistes soutenus par Erevan.

"Nous sommes prêts à nous engager avec les pays coprésidant le groupe de

Minsk de l’OSCE pour rétablir un cessez-le-feu basé sur les accords de

1994-1995", a indiqué la diplomatie arménienne dans un communiqué, au

lendemain d’une déclaration commune des présidents russe, américain et

français appelant à la fin des hostilités.