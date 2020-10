Appel de S.S. Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens.

En raison de la récente situation de guerre autour de la République d’Artsakh, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a envoyé des lettres circulaires aux diocèses et aux communautés de l’Église arménienne. Une instruction spéciale a été donnée au chef spirituel des forces armées de la République d’Arménie, aux dirigeants diocésains d’Arménie, à toutes les structures ecclésiales pour soutenir l’armée arménienne, pour fournir une assistance éventuelle au peuple d’Artsakh. Le Catholicos de tous les Arméniens a exhorté les diocèses et les communautés du monde entier à organiser des dons et d’utiliser les fonds collectés pour l’initiative « Nous sommes, nos frontières : tous pour l’Artsakh », lancée par le Fonds Arménien mondial, programme en faveur de la résolution des difficultés rencontrées par la patrie. Vous pouvez faire votre don sur https://dons.fondsarmenien.org/artsakh