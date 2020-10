Déclaration du Conseil européen le 1er octobre

Le Conseil européen appelle à une cessation immédiate des hostilités et demande instamment aux parties de s’engager à nouveau en faveur d’un cessez-le-feu durable et du règlement pacifique du conflit. Les pertes de vies humaines et le tribut payé par la population civile sont inacceptables. Il ne saurait y avoir de solution militaire au conflit ni d’ingérence extérieure. L’Azerbaïdjan et l’Arménie devraient entamer des négociations de fond, sans conditions préalables. Le Conseil européen exprime son soutien aux coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et demande au haut représentant d’examiner d’autres mesures d’appui de l’UE au processus de règlement.