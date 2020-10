Violents combats au Karabakh où Macron dénonce l’envoi de « jihadistes »

Stepanakert 2 oct 2020 (AFP) - Arméniens et Azerbaïdjanais

restaient sourds jeudi à de nouveaux appels au cessez-le-feu et

« intensifiaient » même leurs combats au Nagorny Karabakh, où des combattants

« jihadistes » auraient été déployés selon Emmanuel Macron, laissant craindre

une nouvelle escalade du conflit.

"Selon nos propres renseignements, 300 combattants ont quitté la Syrie pour

rejoindre Bakou en passant par Gaziantep (Turquie). Ils sont connus, tracés,

identifiés, ils viennent de groupes jihadistes qui opèrent dans la région

d’Alep", a déclaré M. Macron dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’un sommet

de l’Union européenne à Bruxelles.

Il avait plus tôt dénoncé le déploiement de "combattants syriens de groupes

jihadistes" ayant transité par la Turquie, plus fidèle alliée de

l’Azerbaïdjan, pour rejoindre ce territoire séparatiste soutenu par Erevan.

La Russie avait fait état d’informations similaires la veille à celles de

M. Macron, dont le pays fait partie avec la Russie et les Etats-Unis du

« groupe de Minsk » chargé d’une médiation dans ce conflit. Les trois présidents

des pays de ce groupe ont d’ailleurs demandé dans un communiqué commun "la

cessation immédiate des hostilités« . »D’autres contingents se préparent, à peu près de la même taille (...) Une

ligne rouge est franchie (...) c’est inacceptable", a martelé le président

français. "J’appellerai le président (turc Recep Tayiip) Erdogan dans les tout

prochains jours parce qu’en tant que coprésident du groupe de Minsk je

considère que c’est la responsabilité de la France de demander des

explications", a dit Emmanuel Macron, en interpellant l’Otan, dont la Turquie

fait partie.

La Turquie a également été dénoncée par le Premier ministre arménien, qui a

dit détenir « des preuves » de l’implication militaire turque dans le conflit.

"Ankara a fourni à Bakou des véhicules militaires, des armes, ainsi que des

conseillers militaires. Nous savons que la Turquie a formé et transporté des

milliers de mercenaires et de terroristes depuis les zones occupées par les

Turcs dans le nord de la Syrie", a déclaré Nikol Pachinian dans un entretien

au quotidien français Le Figaro publié vendredi, ajoutant que la Turquie

s’aventurait « sur un chemin génocidaire ».

Le Nagorny Karabakh, en majorité peuplé d’Arméniens, a fait sécession de

l’Azerbaïdjan, entraînant une guerre au début des années 1990 qui avait fait

30.000 morts. Le front est quasi-gelé depuis malgré des heurts réguliers,

notamment en 2016.

Au cinquième jour des affrontements, aucun camp ne semblait avoir un

avantage décisif, Bakou et Erevan indiquant que les affrontements se

poursuivaient.

- « Coordination russo-turque » -

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue

turc Mevlut Cavusoglu ont convenu jeudi, lors d’une conversation téléphonique,

que leurs deux pays étaient prêts à une "coordination étroite pour stabiliser

la situation" au Nagorny Karabakh, selon Moscou.

Néanmoins, la Turquie n’a pas publié de communiqué sur les sujets évoqués

pendant cet appel. Une source diplomatique turque a affirmé à l’AFP qu’il

avait été question de « l’agression arménienne », sans mentionner l’idée d’une

coordination.

La Russie, qui entretient des relations cordiales avec les deux anciennes

républiques soviétiques, s’est montrée inquiète du rôle de la Turquie, rival

géopolitique mais avec qui elle a des relations pragmatiques.

- Tirs de roquettes -

Sur le terrain, la petite ville de Martouni, située à environ 25 kilomètres

du front en territoire séparatiste, a été touchée jeudi par des tirs de

roquettes d’une violence encore jamais vue depuis la reprise du conflit.

Quatre civils ont été tués par ces tirs, selon les séparatistes, et 11

personnes blessées, dont au moins deux journalistes français du quotidien Le

Monde et deux autres arméniens.

Les journalistes (dont une équipe de l’AFP, qui n’a pas été blessée)

accompagnaient les autorités locales pour interviewer la population et

constater les dégâts quand la ville a été bombardée.

"J’ai construit cette maison avec mes propres mains. Je n’irai plus nulle

part", a assuré à l’AFP Artak Aloïan, un travailleur du BTP de 54 ans ayant

trouvé refuge dans une cave.

Depuis la reprise des hostilités, seuls des bilans partiels sont

communiqués faisant état au total de 136 morts. L’Arménie a annoncé que 104

soldats et 13 civils ont été tués. Bakou se refuse de son côté à communiquer

des bilans militaires mais a annoncé la mort de 19 civils.

Depuis dimanche, l’Arménie affirme que 1.280 soldats azerbaïdjanais ont été

tués et 2.700 blessés. Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a lui affirmé

que 1.900 militaires arméniens étaient morts.

- Risque d’internationalisation -

Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump ont encore appelé jeudi

"les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan à s’engager sans délai à

reprendre les négociations".

A l’inverse, le président turc Erdogan a estimé qu’un cessez-le-feu ne

pouvait passer que par un retrait des forces arméniennes de l’enclave

séparatiste.

Les accusations de M. Macron risquent d’envenimer un peu plus les relations

entre Paris et Ankara, qui se sont considérablement détériorées ces dernières

semaines, notamment autour du conflit gréco-turc en Méditerranée.

La Turquie a assuré Bakou de son soutien, mais une ingérence militaire

turque n’est pas établie, seule l’Arménie l’affirmant jusqu’ici.

Erevan a par ailleurs annoncé jeudi avoir rappelé son ambassadeur à

Tel-Aviv du fait des ventes d’armes israéliennes à l’Azerbaïdjan.

Une intervention directe turque constituerait un tournant majeur et une

internationalisation du conflit.