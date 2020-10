La Russie et la Turquie prêtes à une « coordination étroite »

Moscou, 1 oct 2020 (AFP) - Moscou a affirmé que la Russie et la Turquie,

dont les ministres des Affaires étrangères se sont entretenus jeudi par

téléphone, étaient disposées à une "coordination étroite pour stabiliser la

situation" au Nagorny Karabakh.

Sergueï Lavrov et Mevlut Cavusoglu ont confirmé "leur disposition à une

coordination étroite des actions de la Russie et de la Turquie pour stabiliser

la situation, dans le but d’aider à la résolution prochaine du conflit au

Nagorny Karabakh dans le cadre de discussions de paix", assure la diplomatie

russe dans un communiqué.

La flambée de violences entre les forces de cette région séparatiste,

appuyées par Erevan, et celle de l’Azerbaïdjan, soutenue par Ankara, suscitent

la crainte d’une implication grandissante de la Russie et de la Turquie, en

concurrence dans la région.

De son côté, la Turquie n’a pas publié de communiqué officiel après la

conversation téléphonique entre les deux ministres. Une source diplomatique

turque a seulement déclaré à l’AFP qu’il avait été question de "l’agression

arménienne".

Ce communiqué russe intervient alors que le président turc Recep Tayyip

Erdogan a affirmé plus tôt jeudi qu’un cessez-le-feu n’était possible que si

les troupes soutenues par l’Arménie se retiraient du Nagorny Karabakh et

d’autres territoires occupés.

La Turquie a assuré Bakou de son soutien, mais une ingérence militaire

turque n’est pas établie. Seule l’Arménie l’affirme jusqu’ici, accusant Ankara

d’avoir déployé ses avions F-16, de fournir des pilotes de drones et des

spécialistes militaires.

"Un cessez-le-feu pérenne dans cette région est tributaire d’un retrait

arménien de tout le territoire azerbaïdjanais", a déclaré M. Erdogan lors d’un

discours au parlement.

La Russie, qui est lié à Erevan via une alliance militaire mais entretient

également de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan, a multiplié les demandes de

cessez-le-feu et proposé d’agir comme médiateur.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassili Nebenzia, a rejeté l’idée que Moscou

et Ankara soutenaient deux camps différents.

"Nous savons que la Turquie soutient sans ambiguité l’Azerbaïdjan. Mais

cela ne veut pas dire que nous sommes de l’autre côté et supportons l’Arménie

contre l’Azerbaïdjan« , a-t-il affirmé jeudi, cité par l’agence Interfax. »La seule option maintenant est de cesser les hostilités", a-t-il souligné.