Le colonel Karen Jalavyan a reçu le titre de héros de l’Artsakh pour avoir pris de nouvelles positions aux forces armées azerbaïdjanaises et renforcé de nouvelles hauteurs stratégiques.

Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan l’a annoncé.

Karen Aghasi Jalavyan was awarded the title of Hero of Artsakh#ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ #WeWillWin

