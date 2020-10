La Russie à son tour, dénonce la participation de djihadistes syriens et libyens aux combats contre les Arméniens

En écho à la France, la Russie a affirmé mercredi 30 septembre que des membres de groupes djihadistes syriens et libyens seraient envoyés dans la zone du conflit du Haut Karabagh pour prendre part aux combats opposant les forces azéries aux Arméniens. “Nous sommes très sérieusement préoccupés par cette évolution qui ne peut qu’aggraver les tensions dans la zone du conflit mais qui représente aussi une menace à long-terme sur la sécurité de tous les pays de la région”, a indiqué la déclaration diffusée par le ministère russe des affaires étrangères. La question ne devait pas manquer d’être évoquée jeudi, lors de la réunion du Conseil de sécurité de la Fédération russe, présidé par V.Poutine, qui avait inscrit à son ordre du jour la situation dans la zone du conflit et exprimé une nouvelle fois sa préoccupation devant les combats qui gagnent en intensité. Le président russe a joint sa voix à celles des présidents E.Macron et Trump jeudi aussi pour appeler à un arrêt des combats et une reprise des négociations sous l’égide du Groupe de Minsk, que tous trois coprésident. Sur cette question, sinon sur celle de la Biélorussie, qui les oppose, V.Poutine et E.Macron étaient sur la même longueur d’ondes. Mais aux déclarations d’E.Macron qui, depuis la Lituanie, dénonçait les « dangereuses prises de position de la Turquie en faveur de l’Azerbaïdjan », Ankara balayant les critiques, répondait en accusant la France de prendre parti pour l’Arménie dans le conflit du Karabagh, tout en évitant d’attaquer frontalement V.Poutine. Mais à ce jour, d’où qu’ils viennent, du Conseil de sécurité de l’Onu, de la troïka du groupe de Minsk, ou de l’Iran, les appels à la trêve sont sans effet sur Erdogan comme sur Aliev. Erdogan affirme qu’il soutiendra l’Azerbaïdjan jusqu’au bout et appelle la communauté internationale à « exiger le départ des forces arméniennes des territoires occupés azéris » plutôt que de demander l’arrêt des combats, Aliev de son côté, déclare qu’il ne cessera les combats que lorsque l’Arménie acceptera de “quitter sans condition, entièrement et immédiatement nos terres”.

Mais les déclarations turco-azéries ont été étouffées par l’affaire de l’implication des djihadistes. “Nous appelons tous les dirigeants des pays concernés à prendre des mesures effectives pour empêcher le recours à des éléments terroristes et mercenaires étrangers dans le conflit, et nous appelons à leur retrait immédiat de la région”, indiquait ainsi le communiqué du ministère russe des affaires étrangères, qui, sans nommer les pays évoqués, s’adresse de toute évidence à l’Azerbaïdjan et à son allié turc. Des sources d’opposition syrienne, relayées par les media occidentaux, ont fait état ces derniers jours d’opérations de recrutement par la Turquie de rebelles syriens soutenus par Ankara en vue de les envoyer combattre les Arméniens au Haut-Karabagh. L’agence Reuters signalait notamment les témoignages de deux combattants de groupes islamistes rebelles de la région nord de la Syrie sous contrôle turc selon lesquels à la fin septembre ils se redéployaient en Azerbaïdjan sous la coordination d’Ankara. Toujours selon Reuters, les deux hommes se seraient vu promettre par leurs chefs de brigade syriens une solde de quelque 1 500 $ par mois. L’un d’eux affirmait qu’environ un millier de djihadistes syriens devaient ainsi être envoyés en Azerbaïdjan. Citant des « sources fiables », l’Observatoire syrien des droits de l’homme basé à Londres indiquait pour sa part qu’un premier groupe de quelque 300 mercenaires syriens s’était envolé pour l’Azerbaïdjan le 24 septembre, trois jours avant le début de l’offensive lancée par l’armée azérie sur toute la longueur de la “ligne de contact” la séparant de l’armée du Karabagh et présentée par Bakou comme une contre-offensive. Ces informations confirment pourtant le caractère organisé et prémédité des opérations militaires azéries et accréditent la version arménienne selon laquelle l’armée azérie a déclenché les hostilités. D’ailleurs jeudi, le premier ministre arménien Nikol Pachinian ne manquait pas de signaler la « victoire diplomatique » qu’avait enregistrée l’Arménie sur la scène internationale, avec les condamnations que valait à l’Azerbaïdjan le recours à des djihadistes, de façon plus massive que par le passé. Car les forces armées arméniennes du Haut Karabagh avaient déjà eu à combattre, par le passé, des talibans afghans engagés par Bakou. L’Azerbaïdjan comme la Turquie, ont opposé un démenti à ces informations. Mais leur crédit est d’autant plus entamé que l’Arménie dispose des preuves de cette implication.