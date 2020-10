L’armée azérie mettrait les membres des minorités ethniques en première ligne

La plupart des soldats azéris tués au cours des combats de ces derniers jours contre les Arméniens seraient issus des différentes minorités ethniques de l’Azerbaïdjan, que les autorités militaires du pays enverraient donc en première ligne, a déclaré Vahram Poghosyan, porte-parole du président du Haut-Karabagh lors d’une conférence de presse dans la matinée du 1er octobre à Stepanakert. “Les unités du renseignement de l’Armée de défense du Karabagh ont rapporté que la majorité des pertes subies dans les rangs azéris sur différentes sections de la ligne de front étaient des représentants des minorités nationales d’ Azerbaïdjan”, a ajouté le responsable de l’Artsakh, en précisant : « 148 Lezguines ont été tués sur une seule section du front ». Il veut croire que, « dans un proche avenir, on assistera à des mouvements de protestation au sein de ces minorités nationales », que l’armée azérie traiterait en chair à canon. Curieusement, la veille, le chef d’état-major azéri N.Sadikov avait été limogé et ne donnait plus de ses nouvelles ; issu par sa mère de la minorité des « juifs des montagnes », une ethnie caucasienne du Daghestan russe, il n’avait sans doute plus la confiance du chef des armées Ilham Aliev, avec lequel il aurait été en désaccord concernant la délégation du commandement militaire azéri à la Turquie ! Par ailleurs, le 30 septembre, dans une interview accordée à Civilnet, un représentant connu de la minorité Talysh, Zabil Mageramov, avait indiqué qu’en Azerbaïdjan, c’était les membres des minorités nationales qu’on envoyait en première ligne combattre les Arméniens. Il ajoutait qu’au 3e jour des combats, 50% des soldats azéris tués sur le front étaient d’origine Talysh en dénonçant « un génocide du peuple Talysh », dont Mageramov rend le régime azéri coupable.

De son côté, le porte-parole de l’armée de défense de l’Artsakh, Suren Sarumyan, dressant un état des lieux de la ligne de front après les combats de la nuit précédente, a indiqué que les tirs d’artillerie se poursuivaient sur certaines sections de la frontière entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, en précisant que ces manœuvres de l’ennemi avaient été repoussées. Concernant les pertes civiles à Martakert, S. Sarumyan a indiqué que l’Azerbaïdjan ne pouvait progresser ne fut-ce que d’un pouce dans cette direction, et c’est pourquoi les forces azéries s’en visaient les civils.