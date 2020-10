Bakou exalte sa coopération avec Israël et loue l’efficacité des drones israéliens contre le Karabagh

Dans leurs bilans quotidiens des activités militaires depuis le début des hostilités autour du Haut Karabagh dimanche 27 septembre, les militaires arméniens ont fait état de plusieurs drones de fabrication turque utilisés contre les soldats et les civils arméniens par l’armée azérie et abattus par les tirs arméniens. Mais un proche conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais Ilham Aliev, Hikmet Hajiyev, a jugé utile, dans un entretien accordé mercredi 30 septembre au journal israélien Walla news, que l’armée de Bakou utilisait aussi des drones de fabrication israélienne dans les combats d’une ampleur inédite depuis 2016, qui ont éclaté dimanche et qui continuent à faire rage. Il n’est un secret pour personne que l’armée azérie a acheté de grandes quantités d’armes à Israël, dont ces drones, dont l’Etat hébreu s’est fait une spécialité bien avant la Turquie. En 2019, des essais en grandeur réelle, par l’armée azérie, de nouveaux drones israéliens envoyés sur les positions arméniennes en présence des fournisseurs et experts israéliens avaient fait grand bruit en Arménie comme en Israël d’ailleurs, où la firme concernée avait été – mollement- rappelée à l’ordre. Reste à savoir pourquoi H.Hajiyev a cru bon d’insister sur ces livraisons de drones israéliens, en précisant qu’ils auraient prouvé leur efficacité sur le terrain lors des derniers combats, singulièrement pour ce qui concerne les « drones kamikaze”, non sans « féliciter » au passage les « ingénieurs qui les ont conçus ». Et H. Hajiyev d’ajouter, dans la même interview, que les Azeris “apprécient beaucoup la coopération avec Israël, spécialement dans le domaine de la défense”.

Sans doute faut-il voir dans ces propos une volonté d’impliquer Israël dans un conflit qui ne le concerne pas directement, en mettant en avant les relations privilégiées de ce pays avec l’Azerbaïdjan, auquel il est lié par des accords commerciaux et sécuritaires : Israël fournirait selon certaines sources 60 % de l’armement de l’Azerbaïdjan, ce dernier livrant de grandes quantités de gaz naturel à l’Etat hébreu, alors que les relations entre l’Arménie et Israël sont plutôt limitées, même si, et ce n’est peut-être pas anodin, Erevan a fait un geste fort à la mi-septembre en ouvrant son ambassade à Tel Aviv. Le conseiller du président Aliev est tellement confiant dans la solidité des liens entre l’Azerbaïdjan et Israël qu’il ne se montre guère déçu par le silence d’Israël depuis le début de la guerre qu’a lancée Bakou contre les Arméniens. Il croit plus aux actes qu’aux paroles, comme ces navettes d’avions cargos entre Israël et l’Azerbaïdjan observées depuis quelques temps. Selon les signaux captés par les radars, ces avions cargo dépendant du ministère azéri de la défense, atterriraient sur la base militaire d’Ovda, au sud d’Israël. Interrogé sur cet inquiétant ballet aérien d’appareils dont certains analystes israéliens ont affirmé qu’ils pourraient transporter des armes et autres équipements militaires à destination de Bakou, H. Hajiyev s’est voulu évasif, en laissant entendre que les avions pourraient être chargés de « fruits et de légumes » comme de « matériel militaire », mais il a délibérément suggéré que le sujet, que les autorités israéliennes refusent d’ailleurs de commenter, relevait du secret-défense. Tout en estimant que ces mouvements aériens ne seraient pas directement liés aux combats entre Azéris et Arméniens, il les a mis sur le compte d’une « longue coopération entre l’Azerbaïdjan et Israël » dans tous les domaines, y compris militaire, avec la fourniture de drones et d’une technologie israélienne qui « aide l’Azerbaïdjan à assurer la sécurité de ses citoyens ».

Au moment où l’Azerbaïdjan est montré du doigt sur la scène internationale, pour sa collusion avec la nébuleuse djihadiste dont son allié turc a dépêché des centaines d’éléments pour se battre aux côtés des soldats azéris contre les Arméniens, Bakou ne va pas se priver de jouer la carte de ses liens dits privilégiés avec Israël, en tentant ainsi de brouiller un peu plus les cartes et de présenter l’Azerbaïdjan comme un allié de l’Occident. Une manœuvre qui a toutefois ses limites et ne trompera personne. Sans doute l’Iran, qui affiche sa neutralité et a appelé ses deux voisins du Sud Caucase à cesser les hostilités, tout en dénonçant toute tentative d’intervention de tierces parties dans le conflit, pourrait y voir l’ombre d’une ingérence de son ennemi juré israélien ; mais à dire vrai, la coopération entre l’Azerbaïdjan et Israël est depuis longtemps déjà un obstacle à une franche amitié entre Bakou et Téhéran. L’Iran, qui se méfie aussi d’éventuelles velléités irrédentistes de l’Azerbaïdjan sur les provinces du nord de l’Iran, où vit une importante minorité azérie, a tissé au cours des deux dernières décennies, des relations plus cordiales et moins ambiguës avec l’Arménie. Israël de son côté, a tout intérêt à ce que l’Iran n’attire pas dans son orbite l’Azerbaïdjan, majoritairement chiite lui aussi. Mais l’exaltation par l’Azerbaïdjan de ses liens d’amitié proclamés avec Israël place la Turquie dans une position plutôt embarrassante. Depuis une décennie, les relations entre Israël et la Turquie, qui a longtemps été le principal partenaire musulman de l’Etat hébreu dans la région, n’ont cessé de se dégrader, alors que les rivaux arabes sunnites de la Turquie tendent vers une normalisation de leurs relations avec Israël. Le président turc Erdogan, qui se pose en grand, voire seul défenseur du droit à l’autodétermination des Palestiniens (principalement du Hamas islamiste d’ailleurs), envoie sans état d’âme ses mercenaires djihadistes et ses soldats se battre, aux côtés d’une armée azérie qui se flatte d’être équipée par Israël, contre les Arméniens du Karabagh revendiquant leur droit à l’autodétermination. L’ami israélien de son ami azéri serait-il redevenu son ami à la faveur de ce conflit ? Pour ne pas prêter aux manipulations simplistes de Bakou, il revient à Israël de clarifier sa position sur cet échiquier complexe où sa sécurité n’est pas en jeu.