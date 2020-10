Mises à jour d’Artsakh : alors que les combats s’intensifient, des journalistes figurent parmi les blessés

Après une soirée de calme relatif, ou comme la porte-parole du ministère de la Défense a qualifié de « tension stable », les attaques et contre-offensives se sont intensifiées, principalement dans le sud et le sud-est de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan à Hadrut et à Martuni. Alors que la partie arménienne a rapporté avoir abattu un certain nombre d’avions, d’hélicoptères et de drones militaires azerbaïdjanais, des journalistes étrangers et arméniens ont été la cible de tirs à Martuni, dont plusieurs ont été blessés et transportés à l’hôpital.

Tard dans la nuit dernière, le ministère de la Défense de la République d’Artsakh a publié les noms de 23 soldats supplémentaires tués au combat, portant le nombre total de tués à 103. Pour le moment, l’armée n’a pas publié d’autres informations sur les soldats tués en action et blessé ou sur des pertes matérielles.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

8 h 15 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, la tension dans la « zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan est restée relativement stable ». Elle a écrit qu’il y avait des échanges de tirs avec de l’artillerie et des armes à feu. Dans le but d’améliorer leurs positions militaires, « l’adversaire a tenté un certain nombre d’exercices et de manœuvres militaires qui ont été observés et empêchés à temps par les unités de l’armée de défense ».

La situation opérationnelle et tactique n’a pas changé, a déclaré Stepanyan, ajoutant que les unités de l’armée de défense étaient prêtes et préparées pour les futures opérations militaires.

Premier ministre Nikol Pashinyan : l’Arménie et l’Artsakh se battent pour la sécurité mondiale

9h40 : Le Premier ministre Nikol Pashinyan a écrit sur sa page Facebook que la diplomatie arménienne a finalement enregistré « une grande victoire ». Il a déclaré que la communauté internationale a maintenant clairement enregistré que le tandem azerbaïdjanais-turc se bat contre l’Artsakh et l’Arménie avec l’aide de mercenaires et de terroristes : « Ainsi, la ligne de front de l’Artsakh est devenue une ligne de front civilisationnelle. L’Artsakh lutte contre le terrorisme international, dont les cibles ne sont pas séparées par des frontières géopolitiques. Ce terrorisme menace également les États-Unis et l’Iran, la Russie et la France et l’Artsakh, l’Arménie et le peuple arménien se battent pour la sécurité mondiale.

Point de presse en direct par le porte-parole du président d’Artsakh

10h : lors d’un point presse, Vahan Poghosyan, le porte-parole du président de l’Artsakh, a déclaré que pour la première fois depuis le 27 septembre, lorsque l’Azerbaïdjan a lancé une offensive à grande échelle contre l’Artsakh, un calme relatif a été observé le long de la ligne de contact. La guerre, cependant, continue toujours. Selon les données recueillies par les services de renseignement arméniens, la plupart des soldats morts du côté azerbaïdjanais étaient des minorités nationales vivant en Azerbaïdjan (dans un seul sens, 148 soldats Lezgi ont été tués). Cela a provoqué un mécontentement important parmi les minorités nationales, qui commenceront bientôt à exprimer leurs inquiétudes concernant la politique azerbaïdjanaise, a déclaré Poghosyan. Poghosyan a poursuivi en disant que la pratique de l’Azerbaïdjan consistant à utiliser des provocations n’est pas seulement contre les Arméniens, mais contre les personnes vivant en Azerbaïdjan.Des pratiques similaires de nettoyage ethnique étaient également pratiquées contre les Arméniens vivant en Artsakh, lorsque l’Artsakh faisait partie de l’Azerbaïdjan soviétique. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, seulement un homme sur 19 est allé à la guerre, tandis qu’au Haut-Karabakh, c’était un sur trois : « Ainsi, la politique de l’Azerbaïdjan envers ses minorités nationales à travers l’histoire était très discriminatoire et visait à les éliminer.

Poghosyan a noté que lorsque les corps de soldats azerbaïdjanais ont été récupérés, ils ont trouvé des seringues dans leurs poches ; cela signifie que l’Azerbaïdjan envoie à la guerre des soldats sous l’emprise de la drogue. Ceci, selon Poghosyan, est un crime de guerre. Il a également déclaré que la situation était sous le contrôle des forces armées arméniennes et que toutes les actions de provocation de l’adversaire recevraient une réponse adéquate.

L’armée de défense abat un avion azerbaïdjanais qui tombe en Iran

11h22 : Le 1er octobre, près de la partie sud de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan, dans la région de Varazatumb (Lele Tepe), des unités de l’armée de défense ont abattu un hélicoptère militaire azerbaïdjanais qui est tombé sur le territoire de la République islamique d’Iran.

Le ministère de la Défense d’Artsakh a annoncé que l’incident n’avait aucune intention (envers l’Iran) et que les opérations militaires déclenchées par la partie azerbaïdjanaise étant très proches de l’espace iranien, ce type d’incidents est malheureusement inévitable.

Point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense

12h : lors d’un point presse, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense arménien, a déclaré que la situation sur la ligne de contact était relativement calme du jour au lendemain, cependant, la situation s’est à nouveau aggravée dans la matinée. Le ministère de la Défense a rapporté plus tôt que des unités de l’armée de défense avaient abattu un hélicoptère militaire azerbaïdjanais qui était tombé sur le territoire de la République islamique d’Iran. Hovhannisyan a déclaré que toutes les opérations militaires entreprises par la partie azerbaïdjanaise avaient été repoussées par les forces arméniennes, causant d’importantes pertes humaines et matérielles. Selon les estimations, entre 360 ​​et 370 soldats azerbaïdjanais ont été tués et 600 blessés. En outre, les forces armées arméniennes ont détruit trois hélicoptères, 15 unités d’équipement militaire, dont des chars, un Smerch et six drones. Hovhannisyan a déclaré que les opérations militaires se sont intensifiées et que l’artillerie est utilisée par la partie azerbaïdjanaise.

Tout en répondant aux questions des journalistes, Artsrun Hovhannisyan a noté que les rapports des médias internationaux et la réponse des représentants diplomatiques de plusieurs grands pays montrent qu’il ne fait aucun doute que l’Azerbaïdjan et la Turquie engagent des mercenaires de groupes terroristes internationaux pour lutter contre la partie arménienne. Il a ajouté que des preuves avaient déjà été présentées.

Des journalistes attaqués en Artsakh

13h30 : Anna Naghdalyan, la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé dans un message Facebook que le ministère des Affaires étrangères d’Arménie a accrédité des groupes de journalistes de plus de 50 grands médias internationaux. Les demandes d’accréditation se poursuivent avec la même intensité. Selon Anna Naghdalyan, environ 200 journalistes étrangers ont déjà été accrédités et la plupart d’entre eux se trouvent en Arménie et en Artsakh.

13 h 50 : Selon le centre d’information Armenian Unified, deux journalistes du Monde (citoyens français) ont été blessés dans une attaque à Martuni. Ils ont été transportés à l’hôpital.

14 h 10 : Les journalistes du programme Zham News d’Armenia TV ont été attaqués en Artsakh. Le caméraman Aram Grigoryan a été blessé au cours de l’attaque et a subi des blessures mineures. De plus, la chaîne de télévision russe Rain Channel a tweeté que leur journaliste Dmitry Elovskiy avait été la cible de tirs à Martuni mais avait pu trouver refuge dans un bunker.

14 h 40 : 24news.am rapporte que leur journaliste Sevak Vardumyan a été blessé à Martuni. Vardumyan a été blessé au dos et a été transféré à l’hôpital.

15h36 : L’Infocentre d’Artsakh a signalé que les forces armées azerbaïdjanaises ont également pris pour cible une voiture transportant des journalistes de l’Agence France-Presse couvrant actuellement la situation en Artsakh.

16h30 : Selon l’Infocentre unifié arménien, Allan Kaval, l’un des journalistes du Monde blessé est actuellement en chirurgie, son état est critique. Kaval et son collègue se trouvaient dans le bâtiment de la municipalité de Martuni lorsque la ville a été bombardée par les forces azerbaïdjanaises.

14h00 : Selon Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense, les forces azerbaïdjanaises attaquent les populations civiles. Ils tirent sur Hadrut en utilisant l’artillerie.

14 h 15 : Lors de la réunion avec les membres du Conseil de sécurité de la Russie, le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie, la France et les États-Unis publieraient une déclaration conjointe. Au cours de la réunion, une attention particulière a été accordée à la situation de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan.

14 h 40 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, les unités de défense aérienne de l’armée de défense arménienne ont abattu deux avions azerbaïdjanais et un hélicoptère près de la direction sud et sud-est de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan.

15 h : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a annoncé que l’Armée de défense d’Artsakh a abattu un autre avion, portant le nombre total à trois avions et deux hélicoptères. Auparavant, Hovhannisyan avait indiqué que l’Armée de défense d’Artsakh avait également abattu six drones.

Déclaration des Présidents de la Russie, des États-Unis et de la France

15 heures : Les présidents russe, américain et français (représentant les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE) ont publié une déclaration conjointe sur la situation en Artsakh (Haut-Karabakh). Les présidents ont fermement condamné l’escalade de la violence dans la région et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu’à une reprise des négociations sans aucune condition.

« Nous pleurons les victimes et présentons nos condoléances aux familles des personnes tuées et blessées. Nous appelons à la fin immédiate des hostilités entre les forces armées des parties participantes. Nous exhortons également les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais à s’engager immédiatement à reprendre les pourparlers de fond de bonne foi et sans conditions préalables, sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE "

Le Premier ministre Nikol Pashinyan sur les motivations de la Turquie dans la zone de conflit

15h30 : Pourquoi la Turquie est-elle revenue au Caucase du Sud cent ans plus tard ? Pour continuer le génocide arménien.

Cependant, poursuivre la politique génocidaire de la Turquie ne consiste pas seulement à renforcer son arménophobie, c’est aussi une mission pragmatique. L’Arménie et les Arméniens du Caucase du Sud sont le dernier obstacle à l’expansion turque vers le nord, vers le sud-est et vers l’est pour continuer et réaliser son rêve impérialiste.

Il ne s’agit plus seulement du Karabakh, il ne s’agit pas seulement de la sécurité du peuple arménien. C’est maintenant une question de sécurité internationale et le peuple arménien se bat pour la sécurité internationale, prenant sur lui une nouvelle mission historique.

17 h 10 : En réponse aux déclarations de l’Afghanistan, qui soutiennent l’agression turco-azerbaïdjanaise, le Parlement arménien a officiellement demandé au Secrétariat de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) de priver l’Afghanistan de son statut d’observateur.

Le président français déclare que son pays a des preuves que des islamistes syriens de Turquie participent à des activités militaires en Artsakh

17h40 : Au Conseil Européen, le président français Emmanuel Macron a déclaré que son pays avait des preuves que des islamistes syriens de Turquie participent à des activités militaires dans le Haut-Karabakh [Artsakh]. Il a déclaré : « Nous avons des informations concrètes selon lesquelles des militants syriens ont quitté le champ de bataille de Gaziantep pour rejoindre les batailles dans le Haut-Karabakh. C’est très grave et nous en discuterons lors du sommet européen d’aujourd’hui. » Il a également ajouté que la France faisait tout pour ramener leurs deux journalistes blessés du Monde.

Un enfant blessé en Iran, la partie arménienne dit que c’était à cause des tirs de roquettes azerbaïdjanaises

17 h 40 : Selon l’Infocentre unifié arménien, le gouverneur de la province iranienne de Khod Afarin a annoncé qu’un enfant de six ans avait été blessé lorsque des tirs de roquettes d’un barrage d’artillerie ont frappé un immeuble résidentiel du village de Parviz Khanlu. L’emplacement du village indique que la roquette a été tirée par les forces azerbaïdjanaises.

Parviz Khanlu est situé dans la partie sud-ouest de la ligne de contact, à l’arrière des positions de l’Armée de défense de l’Artsakh près de la frontière Artsakh-Iran et à 10-12 km des positions azerbaïdjanaises et de la frontière azerbaïdjanaise et iranienne.

18h04 : Selon l’Infocentre unifié arménien, des batailles d’intensité variable se déroulent sur toute la ligne de front. Les forces armées arméniennes ont le dessus dans la situation ; Les positions de tir azerbaïdjanaises sont supprimées.

18 h 50 : Selon Shushan Stepanyan, porte-parole du ministère de la Défense, les forces azerbaïdjanaises ont bombardé l’autoroute Vardenis-Sotk en République d’Arménie.

22h40 Selon Shushan Stepanyan, porte-parole du Ministère de la Défense d’Arménie, le côté azerbaïdjanais a utilisé l’artillerie dans la direction du village de Shatvan dans la région de Gegharkunik en Arménie et une frappe de drone dans la direction de la communauté des Mets Masrik. Un civil, Gevorg Vardanyan, né en 1967, a été tué, deux autres civils ont été blessés.

Les forces de défense aérienne de l’Arménie ont détruit trois drones azerbaïdjanais, dont le drone de combat qui a tiré un missile sur la colonie de Mets Masrik.

23h40 Le Premier ministre Nikol Pashinyan a confirmé sur sa page Facebook que les quatre drones qui sont apparus dans l’espace aérien arménien ont été neutralisés.

Dernières nouvelles :

La défense aérienne de l’Arménie a abattu un drone azerbaïdjanais dans la région de Kotayk en Arménie, à 52 kilomètres de la capitale arménienne Erevan.

EVN Report