Grande manifestation contre l’agression de l’Azerbaïdjan à Los Angeles

Ils étaient des milliers mercredi 30 septembre, rassemblées devant le consulat de l’Azerbaïdjan à Los Angeles, pour manifester contre la violente offensive lancée dimanche par les forces azéries contre les Arméniens du Haut Karabagh, avec le soutien de la Turquie. Comme la veille à Paris, les Arméniens de la plus grande ville de Californie s’étaient mobilisés massivement pour dénoncer cette agression manifeste, qui menace d’entraîner la région entière dans la guerre, d’autant que l’aide directe apportée par la Turquie à son frère « azéri », que n’ont pas manqué de condamner aussi les manifestants, attise le conflit. Les accès au Wilshire Boulevard, une artère généralement animée du quartier de Brentwood, dans les faubourgs de Los Angeles, avaient été bloqués pour l’occasion, pour éviter d’éventuels débordements et actes de violences qui auraient pu perturber le bon déroulement du rassemblement organisé à l’appel de la Fédération de la Jeunesse arménienne (Armenian Youth Federation), derrière laquelle s’étaient regroupés les autres organisations communautaires. Une précaution qui a empêché que se répètent des incidents violents, tels que ceux perpétrés par un groupe d’Azerbaïdjanais lors d’une manifestation similaire en juillet, contre une première offensive de Bakou. La manifestation de juillet s’est déroulée dans le calme, même si la colère et l’indignation se lisaient sur les visages et les pancartes des manifestants, qui en appelaient à une intervention plus ferme de la communauté internationale et des Etats-Unis pour faire cesser les combats et faire pression en ce sens sur l’Azerbaïdjan et son allié turc. Après des discours rappelant le droit à l’autodétermination des Arméniens du Haut Karabagh et dénonçant la poursuite de la politique génocidaire de la Turquie, tout en rendant hommage aux soldats qui défendent les frontières de l’Artsakh et de l’Arménie, les manifestants se sont dispersés en scandant le slogan qui est devenu le mot d’ordre de la communauté arménienne des Etats-Unis depuis dimanche : #ՅաղթելուԵնք (WeWillWin, nous vaincrons).

Dans le même temps, le membre du conseil municipal de Los Angeles Paul Krekorian, était à l’initiative d’une résolution par laquelle la ville de Los Angeles condamne l’invasion brutale et injustifiée lancée par l’Azerbaïdjan contre la République de l’Artsakh. La résolution, qui a été co-sponsorisée par le président du Conseil municipal Nury Martinez, demande que l’Administration Trump et le Congrès “utilisent tous les moyens diplomatiques, économiques et politiques pour inciter l’Azerbaïdjan à s’engager de façon concrète dans le processus de paix”. Cette résolution souligne que ce soutien à l’Artsakh est essentiel pour les intérêts des Etats-Unis et conforme aux principes américains. Lors du débat qui l’avait opposé au président américain Donald Trump, son opposant et rival Joe Biden, le candidat démocrate aux élections présidentielles du 3 novembre, s’était prononcé nettement contre l’ingérence turque dans le Sud Caucase et avait appelé le président américain à faire pression sur la Turquie pour qu’elle cesse d’attiser le feu dans le conflit du Haut Karabagh.