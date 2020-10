La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la partie russe avait des informations sur le transfert de militants de Syrie vers la zone de conflit du Haut-Karabagh de ses propres sources, et pas seulement des médias.

« Ce sont des informations dont nous disposons et qui ont été présentées dans les médias sous la forme de documents provenant de réseaux sociaux et de publications pertinentes, mais lorsque nous avons fait des commentaires, qui ont été publiés hier sur le site Web du ministère russe des Affaires étrangères, nous avions certainement nos propres faits. et des informations », a déclaré le porte-parole cité par Interfax.

Auparavant, le président français avait également déclaré disposer d’informations fiables à ce sujet. La BBC a publié hier une interview avec l’un de ces militants.

Un responsable du ministère de la Défense a déclaré à Sky News Arabia que les rapports sur des dizaines de vols entre la Turquie et l’Azerbaïdjan pour transporter des centaines de mercenaires syriens sont avérés et corrects.