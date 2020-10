Réflexions sur le négationnisme et son traitement

L’Association des Amis du Centre du Patrimoine Arménien organise une conférence exceptionnelle sur le négationnisme du génocide des Arméniens avec la participation des historiens et universitaires Vincent Duclert, Thomas Hochmann, Raymond H. Kévorkian et en présence de Ara Toranian, Président du CCAF France.

La prolifération, sur les réseaux sociaux, de propos négationnistes et haineux sur le génocide des Arméniens, l’augmentation des dégradations de stèles commémoratives et des agressions physiques de militants de la cause arménienne, de même que la difficulté d’effectuer des recours juridiques efficaces contre leurs auteurs, révèlent l’urgence et l’impérieuse nécessité de trouver des solutions nouvelles à ces atteintes à l’histoire et à la mémoire des victimes de 1915.

Associant historiens et juristes, cette conférence dressera un état des lieux des formes que revêt aujourd’hui le négationnisme du génocide des Arméniens et proposera de réfléchir ensemble aux actions possibles pour les combattre. Cette conférence est organisée en collaboration avec la LICRA, l’UGAB Valence et le CPA.

Le Samedi 3 octobre 2020 au CPA de Valence à 15h30.

Entrée Libre, nombre de places limité, merci de confirmer votre présence au 0475801300

Merci de vous munir d’un masque de protection.