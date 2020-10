Collecte pour l’Artsakh

COMMUNIQUE

Chaville le 1er octobre 2020

Chers amis et fidèles

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis dimanche, une fois de plus, la République arménienne autoproclamée du Karabakh a subi de sérieuses attaques de la part des forces turco azéries occasionnant de nombreuses victimes militaires et civiles. Ce conflit, s’il perdure, peut mettre en péril la population arménienne de l’Artsakh, voire l’Arménie elle-même. Il est donc du devoir de la nation arménienne toute entière, et plus particulièrement de notre communauté chavilloise d’apporter notre contribution et notre aide à ceux qui combattent pour préserver leur terre ancestrale et leur liberté.

Dans cette perspective, nous organisons d’une part :

Une collecte de dons que vous pourrez adresser par chèques au nom de « Eglise arménienne de Chaville » en précisant « Artsakh » au dos du chèque et à envoyer à : M Edouard Topalian, 4 rue des Lilas, 92370 Chaville. Une fois totalisé, le montant sera reversé au diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne pour être transféré aux autorités de l’Artsakh.

Et d’autre part :

Une collecte de produits médicaux de première nécessité (Doliprane, Dafalgan, antibiotiques, pansements, antiseptiques, couvertures, duvets, protections pour la pluie).

Ces dons pourront être apportés à l’église, 6 rue Père Komitas, 92370 Chaville où des permanences seront assurées à cet effet les lundis de 10h à 12h, et 16h à 17h30, mardis de 10h à 12h et de 16h à 17h30, mercredis de 10h à 16h30, jeudis de 10h à 12h, vendredis de 10h à 12h, et samedis de 10h à 12h.

Nous comptons sur votre soutien et vous remercions pour votre générosité.

Pour le conseil paroissial

Le prêtre paroissial

Souren Panossian

T.Rvd. Père Gourgen Aghababyan