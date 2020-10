Retranscription intégrale de la déclaration du Président Emmanuel Macron au sujet de l’Artsakh à son arrivée le 1er octobre au sommet européen à Bruxelles

« Bonjour,

Je voudrais toute chose avoir un mot de soutien pour les deux journalistes, le journaliste et le photographe du journal Le Monde, qui ont été blessés il y a quelques heures dans le Haut-Karabagh. Sur le théâtre du conflit qui s’est déclenché depuis dimanche. Je veux dire ici tout notre soutien aux journalistes du journal Le Monde et aux familles. Depuis que nous le savons le Centre de Crise du Quai d’Orsay est mobilisé ainsi que l’ensemble de nos capacités pour pouvoir e plus rapidement possible organiser le rapatriement. Un avion sanitaire est prêt à partir au moment où je vous parle. Nous sommes en train de tout faire pour permettre leur évacuation. Nous resterons bien évidemment mobilisés sur ce sujet avec les journalistes, nos équipes sur place, nos équipes à Paris, le journal Le Monde et leurs familles. Ceci me renvoi bien évidemment à la situation dans le Haut-Karabagh. Nous l’avons déjà dit, j’ai eu l’occasion de parler au Premier ministre Pashinyan et au Président Aliev. Nous avons appelé à un cessez-le-feu. La situation est grave dans ce pays, pardon dans la région du Haut-Karabagh et nous restons pleinement mobilisés. J’ai pu hier soir échanger avec le Président Poutin sur ce sujet et il y a quelques minutes nous avons donc publié un communiqué conjoint, le Président (américain Donald) Trump, le Président (russe Vladimir) Poutin en tant que co-présidents du Groupe de Minsk en charge du suivi de la situation dans le Nagorno-Karabagh. Nous avons demandé un cessez-le-feu sans condition en rappelant à la raison toutes celles et ceux qui poussent parfois telle ou telle partie à aller au-delà du raisonnable. Nous sommes aujourd’hui extrêmement préoccupés. J’ai une pensée pour les civils comme les militaires qui sont tombés et leurs familles et nous allons tout mettre en place pour arriver à une fin rapide du conflit d’une part et reprendre le chemin d’un règlement pacifique de ce différent. Je vais être très clair. Dimanche les frappes qui sont parties d’Azerbaïdjan à notre connaissance n’avaient pas de justifications et c’est ce que j’ai demandé au président Aliev. Je veux aussi être très clair. Nous disposons d’informations aujourd’hui de manière certaine qui indiquent que des combattants syriens de groupes djihadistes ont quitté le théâtre des opérations, des combattants de groupes djihadistes en transitant par Gaziantep pour rejoindre le théâtre d’opérations du Haut Karabakh. C’est un fait très grave nouveau, qui change aussi la donne et nous allons dans les prochaines heures nous allons d’abord en parler ici au Conseil Européen. Nous sommes convenus avec le président (américain Donald) Trump et le président (russe Vladimir) Poutine, de pouvoir échanger toutes les informations que nous avons sur cette situation et pouvoir en tirer toutes les

conséquences". En tout cas nous sommes mobilisés en tant que Groupe de Minsk nous agirons pour un retour à la normale, un cessez-le-feu sans condition, et un règlement de ce différend par la négociation et le droit. Le Conseil Européen d’aujourd’hui évidemment aura à aborder ce sujet mais beaucoup d’autres sujets seront à l’ordre du jour ».

Rédaction Nouvelles d’Arménie Magazine