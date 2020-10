Entretien du Premier ministre arménien au magazine “The Spectator”

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a accordé une interview au magazine The Spectator, dans laquelle il a évoqué l’agression et les hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan à la frontière entre le Karabakh et l’Azerbaïdjan.

Voici l’article de l’auteur de l’interview Kapil Komireddi et la séance de questions et réponses avec le Premier ministre.

« Dimanche, l’Azerbaïdjan a commencé à bombarder les positions arméniennes dans le Haut-Karabakh - un morceau de territoire contesté dans le Caucase peuplé principalement par les Arméniens mais appartenant, au moins sur le papier, à l’Azerbaïdjan. Dans les années 1920, les administrateurs soviétiques, sans tenir compte de la démographie, avaient placé le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan.

À la veille de la disparition de l’URSS, les Arméniens locaux ont voté massivement pour faire sécession de l’Azerbaïdjan lors d’un référendum et ont proclamé leur indépendance. Personne n’a reconnu le résultat. Et lorsque l’URSS s’est effondrée, ce territoire s’est retrouvé à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan.

Une terrible guerre s’ensuivit. L’Arménie a réussi à libérer le Haut-Karabakh et des terres adjacentes, un cessez-le-feu a été établi avec la médiation de la Russie et un une plate-forme international appelé le Groupe de Minsk a été convoqué en 1992 pour inciter les deux parties à régler leurs différends sans verser de sang.

Au cours des 28 années qui se sont écoulées depuis, des milliers de personnes ont été tuées - et des centaines de milliers de personnes déplacées - dans une série d’éclats d’hostilités.

Le Haut-Karabakh a été qualifié à juste titre de « conflit non résolu le plus dangereux de toute l’Europe ». Il a le potentiel d’entraîner la Russie et la Turquie dans une conflagration plus large - la Russie soutient théoriquement l’Arménie, tout en vendant également des armes à l’Azerbaïdjan, et la Turquie soutient sans condition l’Azerbaïdjan.

Des dizaines de civils ont déjà été tués dans les combats repris dimanche. L’Arménie, autrefois clairement supérieure, fait maintenant face à un rival incroyablement bien équipé.

Alors que Moscou a peu dit, la Turquie - qui a liquidé il y a un siècle 1,5 million d’Arméniens dans une campagne génocidaire qui a duré deux ans - transfère maintenant au Caucase les moudjahidines qu’elle a déployés en Syrie pour renverser Bachar al-Assad. Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui refuse de reconnaître le génocide arménien, s’est engagé à soutenir l’Azerbaïdjan par « tous les moyens nécessaires. »

L’Arménie a déclaré la loi martiale. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, connu sous le nom de « Gandhi du Caucase » pour son rôle dans la révolution pacifique en faveur de la démocratie il y a quelques années - a appelé ses compatriotes à « se présenter comme des soldats » de la nation arménienne. C’est un aveu de la gravité du défi.

Un jour après le début des bombardements, j’ai parlé à Pashinyan au téléphone depuis l’Inde. Dans son premier entretien avec un journaliste étranger depuis le déclenchement de la nouvelle guerre, Pashinyan, épuisé mais déterminé, a exposé le côté arménien de l’histoire et décrit les événements en cours comme une « menace existentielle » pour le peuple arménien.

Kapil Komireddi : Dans votre discours au parlement dimanche, vous avez décrit ce qui se passe au Haut-Karabakh comme « l’étape la plus importante » de la lutte de l’Arménie pour la survie. Cela signifie-t-il que l’Arménie est maintenant en guerre totale ?

Nikol Pashinyan : L’Azerbaïdjan a lancé une agression pré-planifiée contre le peuple du Haut-Karabakh. Comme vous le savez, les Arméniens y vivent. Nous avons le devoir moral et politique de protéger nos compatriotes. L’Arménie est le garant de la sécurité du Haut-Karabakh. La situation s’est aggravée alors que l’Azerbaïdjan continue de bombarder le Haut-Karabakh dans une tentative d’imposer une solution par la force, ce qui, d’ailleurs, se fait avec le soutien direct de la Turquie.

Kapil Komireddi : Combien de victimes avez-vous ?

Nikol Pashinyan : Il y a plusieurs dizaines de victimes parmi les civils et les militaires. Parce que les combats sont en cours, je ne peux pas donner de chiffre définitif.

Kapil Komireddi : Si cette guerre n’est rien de moins qu’une lutte pour votre survie, la combattez-vous seul - ou avez-vous reçu des assurances de soutien de la part de votre partenaire de longue date, la Russie ?

Nikol Pashinyan : Je voudrais souligner qu’il est très important de comprendre en quoi consiste le conflit du Haut-Karabakh. En lisant les gros titres des médias internationaux, je comprends qu’il y a un grave malentendu. Ce n’est pas un différend territorial entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La question concerne le droit à l’autodétermination du peuple du Haut-Karabakh.

La région s’est retrouvée sur le territoire de l’Azerbaïdjan à la suite de décisions arbitraires en Union soviétique. Les Arméniens étaient toujours menacés. Il était latent au début mais est devenu visible plus tard.

Lorsque l’effondrement de l’Union soviétique a commencé, les Arméniens ont décidé d’exercer leur droit à l’autodétermination : tout comme l’Azerbaïdjan a fait sécession de l’Union soviétique, le Haut-Karabakh a également fait sécession de l’Azerbaïdjan.

Au fait, c’était un processus totalement pacifique. L’Azerbaïdjan a dès le début répondu à ce processus par la force, par des pogroms, par des meurtres. Et le conflit a commencé à partir de là. La communauté internationale, malheureusement, a une profonde perception erronée de l’essence du conflit du Haut-Karabakh. Ce n’est pas une question de territoire. Il s’agit de personnes, d’humains, de sécurité.

Les Arméniens du Haut- Karabakh, qui ont toujours constitué la plus grande majorité, souhaitent exercer leur droit à la liberté, à l’indépendance et à l’autodétermination.

Kapil Komireddi : Avez-vous reçu des assurances de soutien de la Russie ?

Nikol Pashinyan : En ce qui concerne nos partenaires, je voudrais dire que la position de la Russie est totalement neutre dans le processus actuel.

Kapil Komireddi : C’est intéressant. Vous dites que la position de votre allié Moscou est neutre Pendant ce temps, Le président de la Turquie continue d’accuser l’Arménie de poursuivre les hostilités. Il a exprimé son soutien à Bakou et s’est engagé à adopter une approche « une nation, deux États ». Les médias d’État turcs ont été repérés en première ligne. Diriez-vous que c’est une attaque coordonnée ? Si oui, l’Arménie a-t-elle la capacité de résister et de s’imposer seule contre l’Azerbaïdjan et la Turquie ?

Nikol Pashinyan : C’est évidemment une action coordonnée de la Turquie et de l’Azerbaïdjan. La Turquie gère l’ensemble du processus. Ils n’essaient pas de cacher cela. C’est en fait un processus très public.

J’ai évoqué la menace existentielle que doivent affronter les Arméniens du Haut-Karabakh. Mais comme vous mentionnez la Turquie, considérez la menace existentielle que les Arméniens ont affrontée depuis la Turquie tout au long de notre histoire.

Comme vous le savez, le premier génocide du XXe siècle a été commis en Turquie ottomane, lorsqu’un million et demi d’Arméniens ont été tués. Jusqu’à présent, la Turquie n’a pas seulement refusé de reconnaître le fait du génocide arménien - la Turquie poursuit en fait sa politique génocidaire envers les Arméniens. Et en ce qui concerne nos capacités, je le répète : c’est une menace existentielle pour nous, et il n’ya rien d’autre à faire que de se défendre.

Kapil Komireddi - L’OTAN devrait-elle s’inquiéter du fait que l’un de ses membres, comme vous le dites, mène une campagne aussi meurtrière ?

Nikol Pashinyan : Considérons tout ce processus comme faisant partie des politiques régionales plus larges de la Turquie. Pensez à ce qui se passe en Méditerranée et au Moyen-Orient. Ce que la Turquie y fait, fait partie de ses aspirations impériales. Cela n’a rien à voir avec le renforcement de l’OTAN. Il ne s’agit pas uniquement de la sécurité de l’Arménie. Il s’agit de tout le Caucase du Sud. Il met en lumière le rôle déstabilisateur de la Turquie dans toute la région.

Kapil Komireddi : Le Groupe de Minsk a exhorté les deux parties à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre les négociations. L’Arménie ou ses partenaires ont-ils tenté de poursuivre le dialogue par la voie diplomatique ?

Nikol Pashinyan : Lorsque je suis devenu Premier ministre d’Arménie, j’ai proposé une formule pour le Haut-Karabakh : toute résolution de ce conflit devrait être acceptable pour le peuple arménien, le peuple du Haut-Karabakh et le peuple azerbaïdjanais. J’ai été le premier Arménien impliqué dans le processus de négociation en disant que toute solution devrait également être acceptable pour la partie « rivale ».

J’espérais que le président azerbaïdjanais rendrait la pareille dans un esprit similaire. Malheureusement, il ne l’a pas fait. Il a insisté sur le fait que seul l’Azerbaïdjan comptait. Et le président azerbaïdjanais a utilisé une rhétorique belliqueuse, disant qu’il allait résoudre ce conflit par la force militaire et que l’objectif diplomatique était de réaliser l’ambition militaire de l’Azerbaïdjan.

Jusqu’à présent, la diplomatie du président azerbaïdjanais est un outil militaire. Dans cette situation, dans cette atmosphère, il est très difficile de maintenir les pourparlers et la diplomatie.

Kapil Komireddi : Vous n’avez donc aucun contact avec Bakou et il n’y a pas de canal de communication pour le moment ?

Nikol Pashinyan : Non. Mais nous sommes en contact avec les coprésidents du groupe de Minsk.

Kapil Komireddi : La soi-disant « guerre de quatre jours » de 2016 a abouti à une impasse. Mais cela a été extrêmement utile au président Ilham Aliyev de l’Azerbaïdjan. Selon vous, quel pourrait être le motif de cette vague d’agression ?

Nikol Pashinyan : Ma conviction est que seuls les gouvernements démocratiquement élus sont capables de trouver des compromis et d’accepter des formules de paix. Le problème est qu’au sein de sa présidence, Ilham Aliyev a développé en Azerbaïdjan une atmosphère de haine anti-arménienne. « Arménien » en Azerbaïdjan signifie ennemi - un ennemi qui devrait être tué. Maintenant, cette atmosphère de haine explose et devient une réalité.

Kapil Komireddi : Vous avez déclaré dimanche au Parlement qu’il n’y avait « rien d’inattendu dans ce qui s’est passé ». Si vous aviez prévu cela, pourquoi n’avez-vous pas tout fait pour empêcher que cela se produise ?

Nikol Pashinyan : L’objectif de l’Azerbaïdjan était l’occupation du Haut-Karabakh avec ou sans guerre. Il ne serait donc pas logique que j’accepte l’occupation azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh pour éviter la guerre. Aliyev n’a laissé aucune place au compromis.

Kapil Komireddi : Avant de devenir Premier ministre, vous étiez journaliste et militant des droits humains. L’Arménie a fait des progrès significatifs depuis votre entrée en fonction. Ces acquis, déjà menacés par la pandémie, seront presque certainement anéantis par la guerre. Vous avez été décrit comme le Gandhi du Caucusus. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour la paix ?

Nikol Pashinyan : Lorsque je suis devenu Premier ministre de l’Arménie, j’ai dit qu’une nouvelle guerre contre le Haut-Karabakh et l’Arménie par l’Azerbaïdjan équivaudrait à une guerre contre la démocratie. Je peux maintenant dire officiellement que la guerre de l’Azerbaïdjan contre la démocratie dans le Caucase du Sud a été déclenchée. Ce n’est pas seulement un combat pour la liberté d’une nation ou d’un État. C’est un combat pour la démocratie car c’est une guerre déclarée par la dictature contre la démocratie. »