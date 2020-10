Des membres du Congrès américain ont condamné l’Azerbaïdjan et la Turquie

Le Comité national arménien d’Amérique (ANCA) rapporte qu’un large éventail de membres du Congrès, du Sénat et de la Chambre, ont publié des déclarations condamnant l’Azerbaïdjan et la Turquie pour leur offensive militaire contre la République libre et indépendante d’Artsakh (Haut-Karabakh) - une attaque qui s’est étendue à l’Arménie plus tôt dans la journée.

« L’ANCA appelle le Congrès américain à prendre immédiatement des mesures pour couper toute l’aide militaire américaine au régime Aliyev à Bakou et à promulguer des sanctions militaires et économiques massives et écrasantes contre la Turquie », a fait remarquer le président de l’ANCA Raffi Hamparian. « L’Azerbaïdjan d’Aliyev et la Turquie d’Erdogan sont les hommes malades des temps modernes d’Eurasie - bellicisme au milieu d’une pandémie mondiale de COVID-19 », a ajouté Raffi amparian.

« Le fait est que pas un dollar du gouvernement américain ne devrait être dépensé pour les régimes enragés et obsédés par la guerre d’Aliyev et d’Erdogan à Bakou et à Ankara. Les contribuables américains ne doivent pas être contraints de subventionner la pétro-dictature d’Aliyev ou de soutenir un allié de l’OTAN comme la Turquie en utilisant des avions de combat américains pour attaquer l’Arménie », a souligné le président de l’ANCA.

Dans les 48 heures qui ont suivi l’attaque, l’ANCA et ses partisans ont envoyé plus de 100000 lettres à Capitol Hill et à la Maison Blanche appelant, entre autres demandes clés, à la suppression de toute l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan. Mardi, l’ANCA a lancé une alerte d’appel à l’échelle nationale au Congrès - anca.org/call - les exhortant à 1) retirer l’autorité présidentielle de renoncer à l’article 907, 2) arrêter toute aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan, 3) sanctionner « l’allié » de l’OTAN la Turquie .

« Je condamne fermement l’attaque de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, un autre acte d’agression soutenu par la Turquie. L’administration Trump devrait suspendre l’assistance en matière de sécurité à l’Azerbaïdjan et s’engager par l’intermédiaire du groupe de Minsk de l’OSCE pour parvenir à un cessez-le-feu », a souligné le sénateur américain Robert Menendez, membre de classement, Comité des relations étrangères du Sénat américain.

« Les Arméniens ont le droit de se défendre lorsqu’ils sont attaqués. Je suis profondément préoccupé par l’escalade des violents combats entre les forces azerbaïdjanaises et les troupes arméniennes au Haut-Karabakh. Je demande instamment à la retenue et à prendre des mesures pour empêcher que de nouveaux dommages ne soient causés aux civils. Le président Trump doit rechercher une cessation immédiate des hostilités et faciliter un règlement pacifique du différend. En outre, tous les pays de la région devraient œuvrer pour désamorcer cette crise et ne pas chercher à attiser les tensions », a déclaré le sénateur américain Jack Reed.

Des déclarations encourageant et soutenant la partie arménienne ont également été faites par les membres du Congrès Don Bayer, Tony Cardenas, le sénateur Corey Booker et un groupe d’autres membres du Congrès.