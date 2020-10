Nikol Pashinyan :« Nous devons utiliser tous les moyens pour nous défendre »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, a accordé une interview au « Washington Post », dans laquelle il a évoqué l’agression et les hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh.

L’article de David Ignatius est présenté ci-dessous.

« L’escalade du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a pris une nouvelle tournure dangereuse après que la Turquie a abattu mardi un avion de combat arménien. Le Premier ministre arménien a déclaré dans une interview qu’il craignait une guerre plus large entre la Turquie et l’Arménie. Nikol Pashinyan, le Premier ministre arménien, a déclaré dans un entretien téléphonique que la Turquie « crée de l’instabilité dans son voisinage, dans l’est de la Méditerranée, au Moyen-Orient et maintenant dans les Caucus du sud. Cela représente une menace croissante pour la sécurité mondiale. » Selon lui, en plus des F-16 mentionnés, la Turquie aide l’Azerbaïdjan avec des drones et des forces mercenaires syriennes depuis le début du conflit dimanche.

Les États-Unis, la Russie, la France et l’Allemagne ont appelé les parties à passer à la diplomatie , et Pashinyan a déclaré que lui et ses collègues avaient discuté avec de hauts responsables de tous ces pays. Mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun progrès évident vers un cessez-le-feu ou des négociations de règlement.

Le département d’État est de plus en plus préoccupé par la confrontation entre un allié majeur des États-Unis (la Turquie, membre de l’OTAN) et un proche allié de la Russie (Arménie).

Pashinyan a déclaré que l’attaque de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie avec le soutien de la Turquie « est maintenant devenue une réalité » à la suite du bombardement de la région de Vardenis à l’est de la capitale arménienne Erevan.

Il a déclaré que le F-16 turc qui aurait abattu le chasseur arménien S-25 soutenait l’attaque azérie sur la région de Vardenis. L’agence de presse russe Tass citant mardi une déclaration du ministère arménien de la Défense, a rendu compte de l’avion arménien abattu.

Ce qui se passe aujourd’hui est une guerre déclarée au peuple arménien », dit Pashinyan. Il a déclaré qu’en raison du conflit historique entre la Turquie et l’Arménie, son pays est aujourd’hui confronté à une « menace existentielle ».

Interrogé sur la menace d’une attaque du Nakhitchevan, une partie du territoire azerbaïdjanais au sud-ouest de l’Arménie, Pashinyan a déclaré qu’il avait déclaré la loi martiale et a souligné : « Nous devons utiliser tous les moyens pour nous défendre. »

Expliquant la menace turque, Pashinyan a évoqué le meurtre de plus d’un million d’Arméniens en 1915, dans les dernières années de l’Empire ottoman, qui est reconnu comme un « génocide » par la résolution du Congrès américain et de nombreux pays, mais est nié par la Turquie.

« Le président turc a fait du déni la politique officielle de son État », a déclaré Pashinyan, ajoutant que « le négationnisme est l’une des conditions préalables au nouveau génocide ».

Le Premier ministre arménien a déclaré que l’Arménie avait perdu « des dizaines » de morts et avait subi environ 200 blessés depuis le début des combats dimanche. Il a déclaré que les Azerbaïdjanais avaient perdu plusieurs centaines de morts, plus de 100 chars, des hélicoptères et d’autres équipements. Il a dit que puisque les forces arméniennes avaient repoussé les attaques contre le Karabakh et l’Arménie, « j’espère que le président azerbaïdjanais comprendra désormais qu’il n’y a pas de solution militaire au problème du Haut-Karabakh. »

Pashinyan a déclaré qu’il avait parlé d’un possible règlement diplomatique sa semaine avec le Président russe Vladimir Poutine, le Président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le Secrétaire général des Nations unies António Guterres.

Le département d’Etat a déclaré dimanche que les Etats-Unis étaient « préoccupés par les informations faisant état d’une action militaire à grande échelle » au Karabakh et a mis en garde les pays tiers contre « la participation à l’escalade de la violence », faisant implicitement allusion à la Turquie.

Le communiqué indique que le secrétaire d’État adjoint Stephen Biegun a appelé les ministres des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie « à exhorter les deux parties à cesser immédiatement les hostilités ». Pashinyan a déclaré que de nouveaux pourparlers avec des responsables américains étaient prévus".