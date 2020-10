Le ministère arménien des Affaires étrangères a décidé de rappeler l’ambassadeur arménien en Israël

Le Ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie a décidé de rappeler l’Ambassadeur d’Arménie en Israël pour consultations a annoncé la porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, Anna Naghdalyan, lors d’une conférence de presse du 1er octobre.

« Le ministère arménien des Affaires étrangères a clairement exprimé sa position sur la livraison d’armées par Israël à l’Azerbaïdjan. Cette question est en permanence à l’ordre du jour de nos rencontres. La livraison d’armes modernes par Israël à l’Azerbaïdjan est pour nous inadmissible, et par les voies diplomatiques nous avons à de nombreuses reprises exprimées à nos collègues israéliens sur cela et cela surtout lorsque l’Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie réalise une agression de grande envergure contre l’Artsakh et l’Arménie. La partie israélienne continue de livrer des armes à l’Azerbaïdjan, pour nous cet élément est inadmissible. En conséquence, le ministère des Affaires étrangères a décidé de rappeler l’Ambassadeur d’Arménie afin de s’entretenir » a déclaré Anna Naghdalyan.

Les médias étrangers avaient fait part hier de la livraison d’armes d’Israël vers l’Azerbaïdjan par deux vols aériens entre Israël et Bakou.