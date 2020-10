Rassemblement de soutien pour l’Arménie et l’Artsakh à Nice

La communauté arménienne de Nice et de ses environs s’est mobilisé ce mercredi 30 septembre pour dénoncer l’agression militaire de l’Azerbaïdjan et de la Turquie contre l’Arménie et l’Artstakh et demander l’arrêt des bombardements contre les populations civiles dans la région du Haut - Karabagh et la ville arménienne de Vardenis.

De nombreuses personnes s’étaient réunies aux côtés d’Alexandre Saradjian, jeune étudiant en droit, qui avait l’honneur d’être la « voix » de la communauté arménienne auprès de M. Anthony Borré, Premier Adjoint de la Ville de Nice, qui représentait M. le maire Christian Estrosi, de Magali Altounian, adjointe au maire déléguée aux institutions européennes, et de Jennifer Salles–Barbosa, adjointe au maire.

Étaient présents également des élus de la ville de Nice : Jean-Pierre Laffite, représentant du département des Alpes Maritimes et de M. le député Eric Ciotti, Jean-Christophe Picard, conseiller municipal, ancien président d’Anticor, ainsi que les dirigeants et membres d’associations arméniennes du département.

« C’EST UNE MOBILISATION FÉDÉRATRICE » A. S.

Alexandre Saradjian a remercié l’assistance pour sa présence.

Il a mis l’accent sur cette mobilisation fédératrice contre la bestialité constante du gouvernement turc et ses sbires azéris envers l’Arménie et de l’Artstakh.

« Les mots resteront à jamais insuffisants pour qualifier les atrocités auquel les turcs se sont livrés contre le peuple arménien durant des siècles », dit-il.

Avec force, Alexandre Saradjian a condamné les attaques meurtrières visant des civils à Stepanakert, orchestrées par Bakou et Ankara qui étendent un panturquisme nationaliste et islamiste appuyé par des djihadistes venus de Syrie et de Libye.

« L’ENTREPRISE HAINEUSE QUI VISE LA DESTRUCTION DU PEUPLE ARMÉNIEN NE DOIT PAS RESTER IMPUNIE » A. S.

Le jeune étudiant a rappelé que l’Arménie et l’Artstakh restaient les seuls bastions chrétiens dans cette région du Caucase en proie au nettoyage ethnique programmé par la dynastie Alyiev.

Dénonçant ces campagnes sanguinaires, Alexandre Saradjian a interpellé le président de la République Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex et son gouvernement pour prendre des mesures contre ces agressions.

« Il est temps que cette impunité politique intenable politiquement, juridiquement et historiquement cesse », dit-il.

« L’ARSTAKH EST UN BERCEAU DE LA CIVILISATION ARMÉNIENNE » A. S.

Alexandre Saradjian a interpellé également les instances internationales qui se cachent derrière leurs intérêts et l’expansion sans bornes avec la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Il a demandé justice pour les peuples arménien et arstakhiote.

Une déclaration commune écrite et signée par Christian Estrosi et Eric Ciotti qui affirment avec force leurs soutiens à l’Arménie et à l’Artstakh a été lue à l’issue du rassemblement.

Source et photos Alexandre Saradjian