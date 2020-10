Les Azéris défilent dans les quartiers arméniens d’Istanbul pour intimider et menacer les Arméniens…

A Istanbul, depuis 2 jours des nationalistes Azéris à bord de voitures décorées aux couleurs de l’Azerbaïdjan défilent dans les rues et localités habitées par les Arméniens en proférant des menaces et appelant à la vengeance…

Ces voitures des Azéris défilèrent également en signe de provocation et de défi devant le Patriarcat arménien dans le quartier de Kumkapu, un quartier qui compte également de nombreux habitants venus d’Arménie.

Krikor Amirzayan