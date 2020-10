Ankara, 1 oct 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan dont le

pays est le principal allié de l’Azerbaïdjan, a affirmé jeudi qu’un

cessez-le-feu au Nagorny Karabakh passait par un retrait des forces

arméniennes de cette enclave séparatiste.

"Un cessez-le-feu pérenne dans cette région est tributaire d’un retrait

arménien de tout le territoire azerbaïdjanais", a déclaré M. Erdogan lors d’un

discours au parlement.

Les présidents russe Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et

américain Donald Trump ont appelé jeudi dans un communiqué commun à "la

cessation immédiate des hostilités" au Nagorny Karabakh, a indiqué la

présidence française.

Parlant peu avant cette annonce, M. Erdogan a accusé les Etats-Unis, la

France et la Russie, membres du groupe dit de « Minsk » d’avoir "ignoré durant

30 ans« le problème de Nagorny Karabakh. »Leur quête à présent d’un cessez-le-feu est inacceptable", a-t-il ajouté.

La Turquie s’est dite mardi déterminée à aider l’Azerbaïdjan à "recouvrer

ses terres occupées" dans le Nagorny Karabakh, théâtre de violents combats

entre Bakou et des séparatistes soutenus par l’Arménie.

M. Erdogan a ainsi appelé cette semaine à la fin de « l’occupation »

arménienne du Nagorny Karabakh pour faire cesser les combats meurtriers.