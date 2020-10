Radio A Valence diffuse en direct la manifestation pour l’Artsakh devant la Préfecture de Valence avec plus de 800 manifestants

Radio A Valence a diffusé en direct le grand rassemblement de soutien au peuple de l’Artsakh et d’Arménie victime de l’agression de l’Azerbaïdjan. Manifestation qui s’est déroulée mardi 29 septembre avec plus de 800 personnes qui avaient répondu à l’appel du collectif Valence -Tavoush, soutenu par le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche et l’ensemble des associations arméniennes ainsi que les églises arméniennes et les élus.

Հաւաք Տրօմ նահանքի Բրեֆեգդիւրի առջեւ, Վալանսի ֆրանսահայերը իրենց աջակցութիւն տուին Արցախի եւ Արցախի ժողովուրդին։