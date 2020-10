Bruxelles, 1 oct 2020 (AFP) - Le président français Emmanuel Macron a

indiqué jeudi disposer d’informations « de manière certaine » sur le déploiement

de « combattants syriens de groupes jihadistes » au Nagorny Karabakh, théâtre de

combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais.

"Nous disposons d’informations aujourd’hui, de manière certaine, qui

indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d’opération, des

combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gaziantep pour rejoindre

ce théâtre d’opérations du Haut-Karabakh", a déclaré le chef d’Etat français à

son arrivée à un sommet européen à Bruxelles, utilisant le nom retenu par la

France pour désigner ce territoire.

« C’est un fait très grave, nouveau, qui change aussi la donne », a ajouté

Emmanuel Macron, dont le pays fait partie avec la Russie et les Etats-Unis du

« groupe de Minsk » chargé d’une médiation dans ce conflit.

Moscou avait indiqué mercredi que des combattants de Syrie et de Libye

avaient été déployés dans la zone de conflit dans cette région azerbaïdjanaise

séparatiste en proie à des combats meurtriers depuis plusieurs jours.

"Nous sommes convenus, avec le président (américain Donald) Trump et le

président (russe Vladimir) Poutine, de pouvoir échanger toutes les

informations que nous avons sur cette situation et pouvoir en tirer toutes les

conséquences", a ajouté Emmanuel Macron.

Les trois dirigeants ont appelé jeudi dans un communiqué commun à "la

cessation immédiate des hostilités« au Nagorny Karabakh et appelé »les

dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan à s’engager sans délai à reprendre

les négociations de fond« . »Je vais être très clair, dimanche, les frappes qui sont parties

d’Azerbaïdjan, à nos connaissances, n’avaient pas de justifications", a encore

déclaré Emmanuel Macron.

Le Groupe de Minsk, formé il y a 18 ans au sein de l’OSCE pour être le

médiateur dans ce conflit, n’a jamais réussi à mettre fin aux affrontements le

long de la ligne de front.

Le Nagorny Karabakh (ou Haut-Karabakh), en majorité peuplé d’Arméniens, a

fait sécession de l’Azerbaïdjan à la fin de l’URSS, entraînant une guerre au

début des années 1990 qui a fait 30.000 morts.