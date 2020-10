Le président russe Vladimir Poutine et le président français Emanuel Macron ont souligné que le conflit du Haut-Karabagh n’a pas d’autre solution qu’un règlement pacifique.

A l’initiative de la partie française, une conversation téléphonique a eu lieu entre le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et le président de la France Emmanuel Macron.

Les présidents russe Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron ont appelé mercredi 30 septembre à un arrêt « complet » des combats au Karabagh et se sont dits prêts à intensifier les efforts diplomatiques pour contribuer à la résolution du conflit, a annoncé le Kremlin.

« Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé les parties au conflit à cesser complètement le feu et, dès que possible, à faire redescendre les tensions et à montrer le maximum de retenue », a déclaré la présidence russe dans un communiqué.