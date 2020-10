Deux journalistes du Monde blessés en Artsakh viennent d’être hospitalisés

Deux journalistes français du quotidien Le Monde ont été blessés dans la région de Martouni en Artsakh ce matin, suite au bombardement de l’Azerbaïdjan. Ils ont été transportés à l’hôpital situé à une trentaine de kilomètres de la frontière dans un état grave, mais leurs jours ne seraient pas en danger. Une information confirmée par le quotidien français sur son site internet, ajoutant qu’au moins un policier serait décédé lors de cette même attaque. Le directeur des rédactions du Monde, Luc Bronner, a expliqué auprès de Reuters que les deux journalistes, dont un photographe, avaient été blessés alors qu’ils suivaient des civils. Plusieurs journalistes, dont une équipe de l’Agence France-Presse (AFP), qui n’a pas été blessée, les accompagnaient.

Urgent❗️ : 2 reporters (citizens of #France) from @lemondefr got injured in #Martuni region of #Artsakh from #Azerbaijani bombardment. They are being transported to the hospital.

— MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 1, 2020