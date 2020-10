Le ministère arménien de la Défense annonce que 350 à 360 soldats Azéris furent tués ce matin

Lors d’une conférence de presse il y a quelques instants Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a annoncé que l’ennemi avait au cours des dernières heures 350 à 360 morts supplémentaires et près de 600 blessés. Les tentatives d’assaut des forces azéries furent repoussés sur la frontière arméno-azérie de l’Artsakh. Il indiqua que durant ces dernières heures 3 hélicoptères azéris furent abattus, 15 unités de tirs dont des chars, un poste de tir Smertch, 6 drones dont 2 à 3 vers minuit.

Du côté arménien le bilan depuis le début des combats de dimanche s’établit à 103 soldats tués, 120 blessés ainsi que 7 civils tués.

L’Azerbaïdjan compterait 1280 soldats tués et 2 700 blessés, 181 chars et transport de troupes détruits, 10 hélicoptères et 1 avion de chasse abattus, 89 drones détruits, 1 poste de tir Smertch et 3 lance-missiles TOS-1A détruits également.

Krikor Amirzayan