Soutien de l’ UMAF à l’Artsakh et à l’Arménie face à l’agression turco-azérie

Communiqué de l’UMAF :

Ce dimanche 27 septembre, les forces alliées du dictateur Aliev puissamment appuyées par son acolyte Erdogan ont bombardé et envahi lâchement le territoire de l’Artsakh.

L’UMAF condamne avec la plus grande fermeté cette agression meurtrière qui a déjà causé de nombreuses pertes tant civiles que militaires, avec des bombardements incessants sur le territoire arménien même, entraînant des destructions importantes parmi les villages frontaliers.

L’UMAF apporte son soutien total aux armées de l’Artsakh et de l’Arménie dont la détermination est sans limites dans cette juste cause, pour ces peuples qui ne demandent qu’à vivre en paix sur leurs terres ancestrales. Notre association appelle toutes les organisations politiques de France à faire connaître leur réprobation et à condamner vivement cette agression caractérisée.

L’UMAF est en train de s’organiser pour envoyer de l’aide à l’Arménie sous forme de médicaments de 1re nécessité, ainsi que du matériel chirurgical.