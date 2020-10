Dimanche 4 octobre, à 18h30, Messe pour le Liban

La mission Maronite et orientale de Toulouse vous convie à une Messe à l’intention de la paix au Liban et des victimes des explosions du 4 août dernier, en présence de Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. Quête et collecte dons pour les sinistrés du Liban

Rendez-vous pour cette célébration à l’église du Christ-Roi (26 rue de l’Aude - 31500 Toulouse)

Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées