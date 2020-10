Dan Bilzerian et sa famille offrent 250 000 dollars pour l’Artsakh

Dan Bilzerian, son père Paul et son frère Adam ont offert 250 000 dollars à l’Artsakh par l’intermédiaire du Fonds Arménien (Haysastan Himnadram) a indiqué la chaîne de télévision US Armenia. Selon la chaîne Paul Bilzerian est très inquiet sur l’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan.

Paul Bilzerian a affirmé qu’il désirait se rendre en juillet en Arménie, mais l’épidémie du Convid-19 a empêché de réaliser son projet. Au cours des dix dernières années il s’était rendu en Arménie à de nombreuses reprises. « Je prévois de me rendre en Arménie dès que je peux » dit-il. Le 27 août 2018 Dan et Adam Bilzerian avaient reçu la nationalité arménienne. Ils s’étaient également rendus en Artsakh.

Krikor Amirzayan