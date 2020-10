Les généraux turcs retirent du service un haut responsable militaire azerbaïdjanais

Selon le site d’informations @wargonzo citant des sources à Istanbul, des généraux turcs ont destitué le chef d’état-major des forces armées azerbaïdjanaises Necmeddin Sadikov.

« Selon certaines informations, il a fui. Sadikov est originaire de Derbent et est considéré comme un héros national dans son pays natal, sa mère est une juive des montagnes nommé Tamara. Sadikov ne parle pas de ses proches, ce qui a incité le contre-espionnage turc à négocier avec lui. Il y a un mois, Sadikov a eu un différend avec les parlementaires turcs en visite et en a même parlé vivement aux autorités azerbaïdjanaises. « Si nous donnons notre armée aux Turcs, leur donnerons-nous aussi nos femmes ? » a-t-il dit lors de la consultation. Sadikov n’a pas encore été vu en Russie et même ses proches ne peuvent établir de contact avec lui », a déclaré la chaîne WarGonzo Telegram.