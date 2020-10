L’édition régionale (Rhône-Alpes) du « Dauphiné Libéré » a consacré ce matin 1er octobre sous la signature de Clarisse Abattu un large reportage réalisé à Valence (Drôme) sur « Les Arméniens de France aux côtés de l’Artsakh ». Après avoir évoqué la manifestation à Valence organisée par le Collectif Valence-Tavouche et soutenu par de nombreuses associations dont le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, les élus et les églises arméniennes, l’article interroge l’élu Georges Rastklan (co-président du C24), Haïk du Nor Seround et Nicolas Daragon, Maire de Valence fortement engagé derrière la défense de l’Artsakh et de l’Arménie qui subissent une agression de l’Azerbaïdjan. Saluons « Le Dauphiné Libéré » qui revient ainsi régulièrement et largement sur la guerre en Artsakh en donnant nombre d’informations.

Krikor Amirzayan